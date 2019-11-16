CHP'den dan Erdoğan'a yanıt: Emekliler açlık ve yoksulluk sınırının altında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Emeklilik maaşlarını insani hayat sürebilecek seviyeye çıkardık" sözlerinin gerçeklik ile yakından uzaktan ilgisi olmadığını kaydetti.

Ağbaba, Erdoğan'ın sözlerinin ne bilimsel ne de ülkenin resmi verilerinde bir karşılığı olmadığını belirterek, "Bu durumu en başta yoksulluk ve açlıkla boğuşan emeklilerimiz bilmektedir" dedi.

Veli Ağbaba, Erdoğan'ın "Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürülebilecek seviyeye çıkardık. Hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık" sözlerine karşılık "Peki, gerçekler ne gösteriyor, bir de ona bakalım" dedi ve şu verileri paylaştı:

Türkiye'de 847 bin 643 kişinin emekli aylığı 1000 TL veya altında, 248 bin 126 emeklinin aylığı 1000 TL ile 1100 TL arasında, 220 bin 250 emeklinin aylığı 1100 TL ile 1200 TL arasında, 6 milyon 850 bin 523 emekli de 2000 TL’nin altında aylık almaktadır ve açlık sınırı altında yaşamaya çalışmaktadır.

"EMEKLİLERİN YÜZDE 90'I AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA"

Ağbaba, açlık sınırının asgari ücretin çokça üstüne çıktığını ve 13 milyon emeklinin neredeyse yüzde 90’ının açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirtti.

Ağbaba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Cumhurbaşkanına sormamız gerekir; hangi emekli vatandaşımız insani düzeyde yaşamını sürdürmektedir? Çizilen bu pembe tablonun gerçeklikle hiçbir alakası yoktur. Ayrıca uluslararası araştırmalara göre Türkiye, 37 ülkeyi kapsayan ‘en iyi emeklilik' araştırmasında en kötü notu alan 3'üncü ülke oldu. Türkiye, aldığı notla sadece Arjantin ve Tayland'ın üstünde yer alabildi. Bunun yanı sıra hükümet ve Cumhurbaşkanı, emeklilikte yaşa takılan binlerce yurttaşın çözüm talebini ısrarla reddederken ve emekli aylıklarını açlık sınırının da altında belirlerken emeklilik çağında çalışmak zorunda kalan işçiler, hemen her gün iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE EMEKLİLERİMİZ AÇLIĞA VE SEFALETE İTİLDİ"

Emeklilerimiz, yoksulluk ve yasal düzenlemelerle emeklilik hakkının fiilen ortadan kaldırılması sonucu güvencesiz çalışma koşullarına itilmiş ve güvencesiz işçi havuzunun önemli bir kaynağı haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıldan bugüne emeklilik çağında olup çalışmak zorunda kalan ve iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 230’dur.

Sonuç olarak AKP iktidarları döneminde emeklilerimiz en yoğun hak ihlallerine maruz kalmış, açlığa ve sefalete itilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının emeklilerimiz açısından kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur."