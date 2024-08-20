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CHP'den deprem bölgeleri için mücbir sebep uzatma çağrısı

CHP'den deprem bölgeleri için mücbir sebep uzatma çağrısı
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, deprem bölgelerinde mücbir sebep halinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini belirterek çağrıda bulundu. Ağbaba, "Mücbir sebep halinin en az 2 yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 31 Ağustos'ta sona erecek mücbir sebep halinin en az 2 yıl daha uzatılmasını istedi.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 19 ay geçtiğini, deprem bölgelerinde konut inşası, yerinde dönüşüm, rezerv alan ve iş yerlerinde sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde mükellefler için mücbir sebep halinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini belirten Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mücbir sebep halinin uzatılmayacağını duyurduğunu aktardı.

Ağbaba, deprem bölgesinde hayatın normalleşmediğini vurgulayarak, "Mücbir sebep sona ererse ertelenen SGK borçları dağ gibi işverenlerin önüne çıkacak. Tüm deprem illerinde esnafın bunu ödemeye gücü yetmeyecek" diye konuştu.

Van depreminde mücbir sebep halinin 5 yıl sürdüğünü anlatan Ağbaba, büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Mücbir sebep halinin en az 2 yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz. Şehirlerin tam olarak ayağa kalkabilmesi için buna ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın anayasa değişikliğine dair açıklamalarını hatırlatması üzerine Ağbaba, "Biz anayasaya uymayan bir hareketle, siyasi partiyle anayasa yapmayız. Bu biraz gündem değiştirmeye yönelik çalışma. Anayasayı değiştirerek neyi çözeceksin? İşsizliği mi, yoksulluğu mu, enflasyonu mu çözeceksin? Türkiye'nin gerçek gündemiyle ilgili olmayan bir çalışma" yanıtını verdi.

Etiketler veli ağbaba CHP mücbir hal deprem bölgesi asrın felaketi
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