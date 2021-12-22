CHP'den ''dolar kuru'' yorumu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Daha birkaç ay önce doların 10 TL’yi aşması, bir felaket senaryosuyken, bugün 12,5 TL’lik dolar kurunun, ekonomi yönetiminin başarısı olarak pazarlanmaya çalışılması çok hazindir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'kur korumalı mevduat' uygulaması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemede yer alan Türk lirası mevduatında oluşacak olası zararın Hazine tarafından karşılanmasının ancak kanuni bir altyapıyla gerçekleşebileceğini belirtti. Bu düzenlemenin, 'Meclis'in yetkilerinin by-pass edilmesi' anlamına geldiğini söyleyen Özel, tüm milletvekillerini göreve çağırdı.

'DOLARIN 10 OLMASI FELAKETKEN BUGÜN 12,5 TL'YE DÜŞMESİ HAZİNDİR'

2018'in haziran ayında 4,80 TL olan dolar kuru bugün 12,5 TL olduğunu hatırlatan Özel, son aylardaki değişime de şöyle dikkat çekti:

"Daha birkaç ay önce doların 10 TL’yi aşması, bir felaket senaryosuyken, bugün 12,5 TL’lik dolar kurunun, ekonomi yönetiminin başarısı olarak pazarlanmaya çalışılması çok hazindir. Faizin kötü yönetimin bir sonucu değil, tüm kötü gidişatın tek sebebi olduğu iddiasından Recep Tayyip Erdoğan zımnen vazgeçmiştir. Yapılan düzenleme faizle mücadele değil, faiz gelirinin kur gelirinden az kalmayacak olmasının garanti edilmesidir."

Özel, 'kur korumalı mevduat' uygulamasına ilişkin değerlendirmelerini ise şöyle ifade etti:

"Döviz tevdiat hesaplarına yönelik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir tebliğ yayınlamış olmasına karşın, Türk Lirası mevduatında oluşacak olası zararın Hazine tarafından nasıl karşılanacağına ilişkin bir mevzuat yoktur. Oluşacak görev zararına yönelik bütçede bir kalem yer almamaktadır.

İktidar partisi genel başkanının, ilgili bakanın ve banka temsilcilerinin yaptığı açıklamalar bu telafinin Hazine tarafından karşılanacağını ifade etmektedir. Hazinenin bunu yapabilmesi için bütçede bir kalemin olması ve kanuni bir altyapının hazırlanması gerekmektedir. Bu yetki, Meclisin devredilemez yetkisidir.

Bu uygulama için hem bir yasal altyapı eksikliği, hem de bir ek bütçe gerekliliği apaçık ortadadır."

'TÜM MİLLETVEKİLLERİNİN KARŞI ÇIKMASI GEREKİYOR'

"Tek adam rejimi Meclis'i by-pass etmekte, Meclis'in yasama yetkilerini gasp etmektedir" diyen Özel, "Meclis'in Türk milleti adına kullandığı yasama yetkisine başka kurumlarca el uzatılmasına başta TBMM Başkanı, tüm milletvekillerinin karşı çıkması gerekmektedir" çağrısında bulundu