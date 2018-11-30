SON DAKİKA
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE BAŞVURUSUNA RET !
Araç sahipleri dikkat ! 2019'da kim ne kadar vergi ödeyecek ?
Araç sahipleri dikkat ! 2019'da kim ne kadar vergi ödeyecek ?
TEM'de inanılmaz görüntüler ! 7 araç birbirine girdi
TEM'de inanılmaz görüntüler ! 7 araç birbirine girdi
IP TV üyeliği olanlara kötü haber ! Bakanlık harekete geçti
IP TV üyeliği olanlara kötü haber ! Bakanlık harekete geçti
Ergenekon davasında flaş gelişme
Ergenekon davasında flaş gelişme
Şehir Hastanesi'nde ''asit'' paniği
Şehir Hastanesi'nde ''asit'' paniği
Yalova'nın ardından Ankara'da korkutan deprem
Yalova'nın ardından Ankara'da korkutan deprem
AK Parti'den yaşlılık aylığı, kira artışı ve işsizlik maaşı kanun teklifi
AK Parti'den yaşlılık aylığı, kira artışı ve işsizlik maaşı kanun teklifi
CHP'nin emekli maaşı teklifi Meclis'te !
CHP'nin emekli maaşı teklifi Meclis'te !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 30 Kasım 2018 13:34

CHP'den düşük gelirliye tatil desteği verilsin teklifi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 2019 sezonunda artan yabancı turist talebi nedeniyle iç turizmde gelişen tatil enflasyonunu Meclis gündemine taşıdı.

CHP'den düşük gelirliye tatil desteği verilsin teklifi
A+ A-

CHP'li Çetin Osman Budak, düşük gelirlilere tatil desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

"Otellerde 2019 sezonu için yerli turistlere ayrılan payın azaltıldığı, Ege otellerinde yüzde 35, Akdeniz otellerinde ise yüzde 45'e varan zamların, sezon yaklaştıkça yüzde 60'lara hatta yüzde 100'lere ulaşacağı ifade edilmektedir" diyen Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede sözlerine şöyle devam etti: 

Yurt dışında asgari ücretle geçinen, Türkiye'de geldiği otelden dışarı çıkmayıp orada yiyip içen, esnafa en ufak bir katkısı bulunmayan turist profili cennet kıyılarımızın tadını çıkarırken, bizim işçimiz, emeklimiz, asgari ücretlimiz tatilin ancak hayalini kuruyor. CHP olarak her yıl olanağı bulunmayan 100 bin aileye 5 bin TL yurt içi turizm desteği verilmesini öneriyoruz. İmkanı olmayan vatandaşlarımıza verilecek böyle bir destek, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir.

chp , taitl , tatil desteği
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM