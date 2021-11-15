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CHP'den ''Ekonominin kitabını yazdık'' diyen Erdoğan'a olay yanıt

CHP'den ''Ekonominin kitabını yazdık'' diyen Erdoğan'a olay yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ekonominin kitabını yazdık'' sözlerine, ''Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz. Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar. Bunu yapana da dense dense 'çakma ekonomist' denir'' yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başken Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün bir toplantıda yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor ona bakıyor. Biz bu noktada ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz” sözlerine karşılık, “Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar” dedi.

"ÇAKMA EKONOMİST"

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Memur-Sen'in 'Büyük Türkiye Buluşması' toplantısındaki sözlerine tepki göstererek, “Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz. Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar. Bunu yapana da dense dense ‘çakma ekonomist' denir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ''millet aç'' diyenlere bu yanıtı verdiErdoğan ''millet aç'' diyenlere bu yanıtı verdiPolitika

 Erdoğan'ın sözleriyle ilgili bir paylaşımda daha bulunan Öztrak, "Ekonominin kitabını yazdığını söyleyen Erdoğan'ı, kendine bağlı kurumun yazdığı kitap yalancı çıkardı. Erdoğan, “Bugüne kadar sabit ücretli kardeşlerimizi, enflasyona ezdirmedik” dedi. Strateji Bütçe Başkanlığı'nın Program kitabı yalanladı. Kitap okumak bunun için önemli." dedi.

Etiketler chp recep tayyip erdoğan ekonomi
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