CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk açıklama
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ''Yılgınlık yok. Mücadeleye devam'' mesajını paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişinin tutuklanmasına ilişkin CHP'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yılgınlık yok. Mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.
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