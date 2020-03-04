CHP'den enflasyon açıklaması: ''Ekonomik ve siyasi kriz kalıcı halde''

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “AKP ne kadar aksini iddia ederse etsin Türkiye’de ekonomi hiç de iyi gitmiyor. Enflasyon sistematik hale gelmiştir. Enflasyon da, süregelen ekonomik kriz de siyasal krizin sonucudur” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “AKP ne kadar aksini iddia ederse etsin Türkiye’de ekonomi hiç de iyi gitmiyor. Enflasyon sistematik hale gelmiştir. Enflasyon da, süregelen ekonomik kriz de siyasal krizin sonucudur” dedi.

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını yorumlayan Torun, “Ülkede ekonomik durumlar sürekli kötüye gitmektedir ve bu da Türkiye’de ekonominin düzeleceği umudunu tüketmektedir. Enflasyon ile birlikte süregelen yüksek işsizlik vatandaşı canından bezdirmiştir” diye konuştu.

Torun yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Ülkemizde istikrarsızlık ve belirsizlik ortamı, maalesef siyasi ve hukuksal krizler ile bütünleşmiş ve sistemik bir kriz haline dönüşmüş durumdadır. Sanayi üretimi durma noktasına gelmiş, Türkiye siyasi olarak da ekonomik olarak da gittikçe derinleşen bir dengesizlik içine girmiştir.

Saray rejimi hem içeride hem de dışarıda maalesef devlet eliyle kriz yaratmaktadır. Bu kriz ortamında ne enflasyonun düşmesi ne de işsizliğin azalması beklenir. Saraydan sürekli işlerin iyi gittiği propagandası yapılıyor. Oysa vatandaşı özellikle de asgari ücretli dar gelirlileri ilgilendiren tüm kalemlerde fiyat sürekli artmaktadır. Vatandaş gıda, giysi, ev eşyası, sağlık harcamaları, ısınma, aydınlatma, kira giderlerine artık ödeyecek para bulamamaktadır."