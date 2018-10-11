CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin İş Bankası'nın hisselerinin hazineye devri ile ilgili sözlerine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den cevap geldi. Özel, partilerinin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin, "Özel hukuku, genel hukuk kuralları aşamaz. Vasiyet ettiğinde o vasiyete karşı kanun çıkartamazsın. Anayasa, yasa, ahlaka aykırı bir iştir" diye konuştu.



TBMM basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis'te geçiş üstünlüğüne sahip kanun tekliflerinin görüşüldüğünü iddia ederek, 17 Ağustos tarihinde kendilerinin gönderdiği emeklikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifinin komisyona sevk edilmediğini söyledi.

Özgür Özel, "Milletvekillerinin kanun teklifleri adeta Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilometrelerce kuyruk oluşturan tırlar gibi bekletilirken, öbür taraftan geçiş üstünlüğüne haiz kanun teklifleri geliyor. Albayrak bunu itiraf etmişti; 'Kalkınma Bankası'nın kanununda değişiklikler yapıyoruz. Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıracağız. Ekim ayı başında da Meclis'e yollayacağız' demişti. Oysa yollayamazdı. Artık bakanlar kanun teklifi yollayamıyorlardı. Ama kanun ve Anayasa'nın arkasından dolaşarak elden Mehmet Muş'a, Mehmet Muş'tan Meclis Başkanlığına, ışık hızıyla komisyona, komisyondan Meclise ve Kalkınma Bakanlığı kanunu değişti" ifadelerini kullandı.

Özel, Kalkınma Bankası hisselerinin 5 TL'den 51 TL'ye çıktığını da aktardı.

"ATATÜRK ELLERİYLE YAZMIŞ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin olarak Özel, Atatürk'ün vasiyetini gösterdi. Özel, "Atatürk kendi elleriyle yazmış. Bunu yeterli görmemiş, benden sonra gelen birileri bu Atatürk'ün vasiyeti değildi der, bugünleri görmüş, bir de gitmiş bunu daktiloya çektirmiş, altına damga pulunu bulmuş, bunu hukuken kimsenin itiraz edemeyeceği hale getirmiş. Vasiyette altı madde var. Atatürk'ün tercihi, İş Bankası hisselerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakılmasıdır. Elimizde Sayıştay raporları var. Atatürk vasiyetini bırakmış, bir kısmını biz uyguluyoruz, bir kısmını Recep Tayyip Erdoğan uyguluyor. Bizim uyguladığımız kısım, İş Bankası'na yönetim kurulu üyesi veriyoruz, hisseleri düzgünce temsil ediyoruz, bankanın iyi kararlar almasına katkı sağlıyoruz, parayı da Türk Dil ve Türk Tarih Kurumuna yolluyoruz bir kuruşuna dokunmadan. Sayıştay raporu, Türk Dil Kurumu 2017 yılında İş Bankası'ndan 146 milyon TL para aldı. Hesaplarında 1,5 milyar TL var. Bu paranın 18.5 milyon TL'sini harcamışlar" dedi.

"VASİYETE KARŞI KANUN ÇIKARTAMAZSIN"

Vasiyetin özel hukuk alanına girdiğini kaydeden Özel, "Özel hukuku, genel hukuk kuralları aşamaz. Vasiyet ettiğinde o vasiyete karşı kanun çıkartamazsın. Anayasa, yasa, ahlaka aykırı bir iştir" diye konuştu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

19 Eylül 2018'de MHP muhabirleriyle bir araya geldiği yemekte İş Bankası ile ilgili yapılan tartışmalar konusunda görüşlerini açık bir şekilde ifade ettiğini anımsatan Bahçeli, şunları söylemişti:

"Demiştim ki CHP'nin 'Atatürk'ün mirası' diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk Milleti'dir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekraren ifade ediyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk Milleti'dir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞAYET İNİSİYATİFLERİ YOKSA…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili şunları söylemişti:

"Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben ‘Senin kasana para giriyor’ demiyorum ki. Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir.

CHP’nin hakkı hiç değildir. MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim."