SON DAKİKA
CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNİNA AYRINTILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 31 Mart 2020 15:48

CHP'den Erdoğan'a ''40 milyon dolarlık'' soru!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına tepki göstererek, "Kasada var olduğunu iddia ettiğin 40 milyar dolar nerede?" dedi.

CHP'den Erdoğan'a ''40 milyon dolarlık'' soru!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına ilişkin olarak, "Devletin gücünü ve kudretini de görmek isteriz" dedi. 

Altay, geçmişe atıf yaparak zor zamanlarda yardımlaşmanın olabileceğini söyleyerek, daha krizin başında Cumhurbaşkanı tarafından yardım kampanyası çağrısı yapılmasını eleştirdi. Altay, "Aslında bize devletin vatandaşların gördüğü ve sandığı kadar güçlü olmadığını göstermekte. Hani IMF'ye borç verecek kadar güçlüydük. Hani Suriyelilere harcanan 40 milyar dolar nerede dediğimizde, '40 milyar dolar harcadık bir 40 milyar dolar daha harcarız diyen bir Cumhurbaşkanımız vardı' Kasada var olduğunu iddia ettiğin 40 milyar dolar nerede de sen şimdi 7 maaş veriyorum sizde verin diyerek devlete yardım kampanyası açıyorsun" diye konuştu. 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
recep tayyip erdoğan , engin altay , 40 milyon dolar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM