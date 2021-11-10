CHP'den Erdoğan'a çok sert ''Atatürk'' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP için kullandığı "Gazi hayatta olsaydı onları sopayla kovalardı" ifadesine, CHP'den sert yanıt geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana muhalefet partisine yönelik 'eleştirileriyle' yeni bir tartışmaya sahne oldu.

Erdoğan'ın "Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz. Gazi hayatta olsaydı onları bu partiden sopayla kovalardı" şeklindeki ifadelerine yanıt, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Özel, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözlerini 'rezalet' olarak niteledi. "Kurucumuzun ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu kadar ucuz siyaset. Yazıklar olsun" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir günde Atatürk’ün Cumhuriyetle birlikte iki büyük eserimden biri dediği partisine saldırıyorsun! Bari bugün sus! Sen git Atatürk düşmanı fesli deli Kadir’i an."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca düzenlenen anma etkinliğine katılan Erdoğan, burada ana muhalefet partisi CHP'ye bazı 'eleştiriler' yöneltmişti.

"Mustafa Kemal milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği her yerde bulunmuş ve savaşmıştır. Biz New York'ta BM'nin tam karşısında Türkevi inşa ettik. Neden inşa ettiniz diyenler olabilir. Biz en güzel mesajı verdik" diyen Erdoğan, şöyle devam etmişti:

'ÇARPIK BİR ATATÜRK İSTİSMARI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

"Türkiye bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslar'dadır; Bugün de Avrupa ve dünyada öncü bir diplomatik mücadele vermektedir. Peki Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Kendi ülkeleri aleyhine ne varsa onun değirmenine su taşıyorlar. Çarpık bir Atatürk istismarı ile karşı karşıyayız.

'GAZİ HAYATTA OLSAYDI PARTİDEN SOPAYLA KOVALARDI'

Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu? Türkiye bunca güvenlik krizi yaşadı, terör örgütleri sardı, ekonomik tuzaklara maruz kaldı. Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz. Gazi hayatta olsaydı onları bu partiden sopayla kovalardı. Kiminle mücadele etmek gerekiyorsa mücadeleyi sürdüreceğiz."