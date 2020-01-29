CHP'den Erdoğan'a jet ''deprem vergisi'' yanıtı !

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem vergisi açıklamasına tepki gösterdi.



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın açıklaması yaptı.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar yatıyor kalkıyor “o parayı nereye, bu parayı nereye harcadınız?” Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok" açıklamasına tepki gösterdi.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları;

CHP olarak Filistinli kardeşlerimizin kabul etmediği bir anlaşmayı, masada olmadıkları bir anlaşmayı bizlerin kabul etmesi mümkün değildir.

(İsrail gazetesindeki Hakan Fidan makalesi) T.C'nin resmi devlet görevlisini kimse tehdit edemez. Resmi bir devlet görevlisini tehdit etmek kimsenin haddi değildir. Böylesine bir safsatayı kabullenmemiz mümkün değildir. Bu Erdoğan'ın dediği gibi "demek ki doğru yoldayız" diye geçiştirilecek bir durum değildir.

(Dış politika) AK Parti iktidarının İdlib ile ilgili acilen adım atması, ülkemize yönelecek tehditleri bertaraf edecek bir stratejiyi hemen izlemeye başlaması gerekmektedir. Uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunulmalıdır. İdlib konusu Türkiye için ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Tek eksenli dış politikadan bir an önce vazgeçilmelidir.

SORULAR

Erdoğan'ın deprem vergisi açıklaması

Bakıyorum deprem vergileriyle ilgili cevaplara, son derece hamasi bir üslup. Biz onu sormuyoruz. "Benim paramla ne yaptın? Elazığ'da ne yaptın" Millet bunu soruyor. Cevap verin. Bunu soranlar ya tehdit ediliyor, ya da hamasi şekilde cevap veriliyor. Demokrasi cevap verme rejimidir. Vatandaş sorduğunda çıkacaksınız kalem kalem şuraya harcadık diye konuşacaksınız. Verdiğimiz önergeler reddediliyor, deprem öncesinde, sonrasında konuşulmuyor. Deprem bu ülkenin gerçeği! Türkiye derhal "Depremde kimse yaşamını yitirmesin" felsefesinde büyük bir stratejiyi başlatmak zorunda.

Ömer Çelik'in açıklamaları...

Büyükşehir belediyelerimiz hem Malatya'da hem Elazığ'da insanlara yardım etmek için bulunuyor. Sayın Ömer Çelik bunu eleştireceğine şunu söylesin, niye hiçbir devlet yetkilisi bizim büyükşehir belediyelerimizin faaliyet gösterdiği yerlere uğramamış? O gün dayanışma günü. Benim partim, senin partin deme günü değil.

Devlette işleri hesap vererek, saydam bir şekilde yapmanız lazım. Sonra deniyor ki bütçenin birliği, onu bizde biliyoruz. Sen geçici olarak konmuş olarak vergiyi 2004'te kalıcı hale getirdin 34 milyar dolar para topladın. Sen 34 milyar doları depremin insanların hayatlarını kaybetmesine yol açmasını engellemek için nerelere harcadın? Her gelişmiş ülkede olduğu gibi ne tedbirler aldığınızı kalem kalem sıralayacaksınız. Bu kadar basit. Merkezi hükümet olarak topladığınız paralara nereye harcadınız? Bu ülkede hesap verme alışkanlığı unutuldu. Hesap istediğinde tehdit ediyorlar. Millet ödediği paranın hesabını sorar.

Ensar Vakfı-Kızılay...

Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bu şekilde para aktarması, hem de doğalgaz şirketinden parayı aktarması skandal. Siz neden bu kadar kulağınızı elinizin tersiyle gösteriyorsunuz? Hadi aktarın bakalım doğrudan Ensar Vakfı'na parayı. Aktaramazsınız çünkü kanun buna izin vermiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tatile gitmesi...

Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminde İstanbul'dan yardımları götürmek suretiyle görevini yapmıştır. Sömestr tatilindeyiz, ailesine karşı da sorumlulukları var. Oraya uğramış ve dönmüştür. Bu iş Ekrem İmamoğlu'nun görevini aksatmış mıdır aksatmamış mıdır? Buradan farklı bir hikaye çıkmaz.