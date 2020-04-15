CHP'den Erdoğan'a ''mitomani hastalığı'' polemiğinde videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon kanalında “parası olan, FETÖ borsasında para yediren rüşvet veren, özellikle Erdoğan’ın avukatlarına rüşvet verenlerin hepsi dışarı çıktı. Savcı soruşturma bile açmadı. Askeri öğrenciler içerideler” sözlerine tepki göstererek, Kılıçdaroğlu’na yönelik “Bu mitomani hastalığıdır” demişti.

Erdoğan’ın Mitomani teşhisi için CHP bir video hazırlayarak “Kim yalancı? Kim mitomaniden muzdarip?” diye sordu.

Videoda Kılıçdaroğlu’nun FETÖ borsasıyla ilgili bahsettiği iş adamının 23 Şubat 2019’da Tersane İstanbul Temel Atma Töreni’ne katıldığı görüntüler yayınlandı. Videoda Kılıçdaroğlu’nun “Devlete karşı işlenen bir suç varsa devlet affedebilir ama şahsa karşı işlenen suçları devlet affedemez” sözleri de yine Erdoğan’ın geçmişteki videosuyla ortaya konmuş oldu.

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

“CHP Genel Başkanı’nın dün bir TV kanalında ne dünyadan ne Türkiye’den ne kendi belediyelerinden bir haber olduğunu gösterdiği sözlerinin takdirini milletimize bırakıyorum. Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın, öğrensin. Umarım hekimlerimiz bu hastalığa da tez zamanda, kurduğu bir bilim kurulu var zaten. Herhalde o bilim kuruluyla karşılığını bulur.”

MİTOMANİ HASTALIĞI NEDİR?

Mitomani, kişilerde kendi söylediği yalana inanma hastalığıdır. Bu tür hastalar hatalarını örtmek için sürekli yalana başvururlar. Bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlarlar. Zaman içinde kendi vicdanlarından uzaklaşmaya başladıkça, gerçek bir varlık elde etmek amacıyla yalan söylemeye devam ederler. Çevrenizde suçluluk psikolojisiyle hareket ederek, suçunu bastırmaya çalışan kişiler vardır.

Mitomani olarak adlandırılan bu durumdaki kişiler, çıkar elde etmek ya da çevresinin ilgisini çekmek içinde yalana başvururlar. Bu yapıdaki kişiler bir makamı elde etmek için bile yalan söyleyebilirler. Mitoman kişiler için yalan söylemek yaşamlarının rutin davranışı haline gelmiştir. Söylemiş oldukları yalanların ortaya çıkması durumunda, bundan herhangi bir suçluluk hissetmezler. Mitomani kişiler için yalan söylemek olağan bir davranıştır.

Bu kişiler sessizliğe tahammül edemezler. Bulundukları ortamda yalan ve abartılarla birlikte konuşmaya girerler. İlk başlarda kişilerin söyledikleri yalanlar kolay anlaşılmaz. Ancak yalanların tek tek ortaya çıkmasından sonra, çevresindekiler bu yalanlara inanmamaya başlar. Bu kişiler gerçek mutluluğu yakalayamadığından, iş ve arkadaş çevrelerini sürekli değiştirirler. Yalanlarını düzeltme amaçları olmaz. Kişilerde pişmanlık mekanizması işlemez. Eğer kişiler yalanlardan sonra pişmanlık duyuyorsa, bunlar mitomani hastası değildir.

Mitomaniye zemin hazırlayan psikiyatrik sorunlar nelerdir?

Kişilik bozuklukları

Narsistik bozukluklar

Asosyal kişilik yapısı

Çocukluk dönemlerinde istismara uğramak

Histerik kişilik yapısı

Mitoman kişiler basit şeylerde ve gereksiz yerlerde yalana başvururlar. Asla başkalarını kandırmak için yalan söylemezler. Yalanlar gelişigüzel şeklide söylenir, bunun için bir plan yapmazlar. Bu kişilerin en büyük sorunu eşleriyle olur. Kişiler kendilerini yalan söylemekten alıkoyamaz. Fakat tedavisi yapılabildiğinden, kişilerin bunun farkında olmaları ve tedaviye yönelmeleri gerekir.



