CHP'den Erdoğan'a yeni anayasa yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin ''Yeni anayasayı ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri, bu Meclis'te yapacak. Sen anayasa yapamazsın. Yapacağın tek şey bu ülkeyi seçime götürmek, sandığı koymak ve 86 milyonun da görüşlerine, iradesine başvurmak'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Türkiye'de muhalefete düşman hukukunun uygulandığını ve yargı bağımsızlığı ilkelerinin ayaklar altına alındığını söyledi. Başarır, "Muhalefet partisi olarak bunları sadece biz söylemiyoruz, Bülent Arınç aynı şeyi söylüyor, 'Anayasa 38 ayaklar altına alınıyor. Delil olmadan herkes terörist ilan ediliyor, suçlu ilan ediliyor' diyor. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, '19 Mart darbesi ekonomiye ciddi zarar verdi' diyor. Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, HSK'da önemli görevlerde bulundu. Yılmaz, 'Yargı bağımsızlığı iktidarın değil, halkın teminatıdır. Hukuk susarsa zulüm başlar” diyor, tam da bugünü tarif ediyor. Maalesef ki bir yerde çözüm süreci, barış süreci yürürken, diğer taraftan muhalefetin siyasetçilerine hukuki bir zulüm uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

'KENDİ YAPTIĞIN ANAYASAYA GÖRE ADAY OLMA ŞANSIN YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından ülkeye dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı yeni anayasa ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Başarır, "Şimdi şunu net bir şekilde söyleyeyim; eğer bu ülkenin itibarını düşünüyorsa Silivri'ye dönüp bakacak. Milletvekili orada, 15,5 milyon insanın oyuyla aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız orada. Sen bu ülkenin itibarını düşünüyorsan; Türkiye'nin hukukunu, adaletini bu hale getirmeyeceksin. Türkiye'den yatırımcılar kaçıyor. Hiç kimsenin hukuki güvencesi, hukuki güvenliği yok; sen bunu düşüneceksin. Sen zaten, 'Bir daha aday olmayacağım' diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Senin kendi yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten. Ama ne dedik; 'Gelin bu kasımda bir seçim olsun, bu ülkeyi kurtaralım. O zaman erken bir seçim olabilir ve bu halk rahatlayabilir' dedik. Buna da izin vermiyorsun. O zaman demek ki sen aday olmayacaksın. Yeni anayasayı da ilk seçimde gelecek olan partimizin iktidar milletvekilleri bu Meclis'te yapacak. Sen anayasa yapamazsın. Yapacağın tek şey bu ülkeyi seçime götürmek, sandığı koymak ve 86 milyonun da görüşlerine, iradesine başvurmak. Bakalım kim haklı, kim haksız? Kim güçlü, kim güçsüz? Silivri'dekiler mi haklı, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'dekiler mi haklı? Halk karar versin buna" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, "Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Yeni bir çağda yaşıyoruz, daha yeni bir çağa doğru ilerliyoruz. Bu kadar hızlı değişen dünyada, eski Türkiye'nin üstelik de darbenin şartlarında hazırlanmış, ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın darbeci zihniyetin satırlarında gezindiği bir anayasa ile bir yere varmak mümkün müdür? Darbecilerin yazdığı anayasa ile toplumu birleştirmenin ne kadar zor olduğunu 40 yıldır yaşayarak görmüyor muyuz? Bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde darbe anayasasının olduğunu bilmeyen var mı? Siyasi hayatım boyunca Türkiye'nin sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getirdim. Bugün de aynı noktadayım. Artık darbecilerin yazdığı, darbecilerin ortaya koyduğu bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun için de AK Parti olarak biz bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili bazı arkadaşlarımıza görevler de verdik. Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki gelin el ele verelim. Komisyonlarımızı kuralım ve bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim. Hem milli olsun hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı inşallah Türkiye görsün, yaşasın. Olmaması için hiçbir sebep yok. İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yani AK Parti olarak bizim böyle bir sorunumuz yok ve diğer siyasi partilerin de hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok. Ortada ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Süratle heyetlerimizi oluşturabiliriz. Başbakanlığım döneminde böyle bir çalışmayı yapmıştık, yine yapabiliriz, fazla vaktimizi almaz. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu. Şu anda artık Türkiye'nin milli geliri hamdolsun güçlü bir konuma ulaştı. Göreve geldiğimizde rakamlar neydi, şu anda rakamlar nerede? İhracata bakıyorsun, ihracatta hamdolsun 265-270 milyar dolar seviyelerini yakaladık. Öbür tarafta kişi başı milli gelirimiz o yıllara göre tavan yapmaya başladı. Rezervimiz de tırmanmaya başladı. Döviz rezervi noktasında şu anda hazinemiz güçlü" dedi.

DHA