CHP’den Erdoğan’ı kızdıracak 15 Temmuz yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir dergiye verdiği söyleşide, “15 Temmuz’un en büyük destekçisi CHP’dir. 15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını artık dağıtmalıdır. O gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıkları yaptığını öncelikle kendisinin anlatması gerekir” demişti.

‘UTANMAZLIKTIR, HADSİZLİKTİR’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’a sosyal medya üzerinden veriği yanıtta, “Partimize bu ithamları yapan Tayyip Erdoğan da biliyor ki FETÖ’yü darbeye kalkışacak sıklete kavuşturan atamaların ve tahsislerin altında kendi imzası vardır. 15 Temmuz’daki duruşumuz bellidir, nettir, ertesi gün bizi övenlerin bu cümleleri kurması utanmazlıktır, hadsizliktir!” dedi.