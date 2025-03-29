CHP'den erken seçim için tarihi hamle: Hedef 27.7 milyon kişi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'deki ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talepli imza kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' Maltepe'de gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Özel, yarından itibaren büyük bir imza kampanyasını başlatacaklarını, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talepli imzalar toplayacaklarını duyurdu.

Özel, tutuklu siyasetçilerin ve gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması talebini dile getirerek "Buradan hepimizin yerine içeride yatanlara selam olsun. Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakın. Haksız yere tuttuğunuz Ümit Özdağ'ı derhal serbest bırakın. Sadece 'seni başkan yaptırmayacağım' dedi diye 8 yıldır içeride tuttuğunuz Selahattin Demirtaş'ı derhal serbest bırakın" diye seslendi.

HEDEF 27.7 MİLYON KİŞİ

Kampanyanın hedefi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.73 milyon oy kadar imza toplamak.

CHP'nin yurt genelinde yürüteceği kampanya kapsamında farklı şehirlerde mitingler düzenleyecek ve imza kampanyası devam edecek.