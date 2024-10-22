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CHP'den eski sağlık bakanları hakkında suç duyurusu

CHP'den eski sağlık bakanları hakkında suç duyurusu
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Zeliha Aksaz Şahbaz, yenidoğan çetesi skandalına ilişkin eski sağlık bakanları Recep Akdağ, Mehmet Müezzinoğlu ve Fahrettin Koca ile dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Gamze Taşçıer ve Zeliha Aksaz Şahbaz, Ankara Adliyesi önünde suç duyurusuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Zeliha Aksaz Şahbaz, İstanbul'da 19 özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım servislerinde tedavi edilen 10 bebeğin, çetenin eylemleri sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrendiklerini belirtti. Şahbaz, "10 masum bebeğimizin katledildiği dönemde, bu hastanelerde denetleme yapan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü personeli; usulsüzlükleri, yanlış tedavileri görmelerine rağmen bu hastanelerle ilgili bir işlem yapmamış ve çetenin eylemlerine devam etmelerine izin vermişlerdir. Öyle ki özel hastaneleri denetlememekle ünlü İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Cumhuriyet savcılığına verdiği ifadede, 2023 yılı başında yaptıkları denetlemelerde; 'uygulanan tedavilerde, yapılan işlemlerde usulsüzlük olduğunu gördük, epikiprizleri boş, eksik, doldurulmamış dosyalar vardı' şeklinde beyanda bulunmuşlardır. Bu ifade, 2023 yılı başında bu usulsüzlükleri tespit eden İl Sağlık Müdürlüğü'nün 27 Mart 2023 tarihli isimsiz CİMER ihbarına kadar harekete geçmediğini, CİMER ihbarı sonrasında durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmek zorunda kaldığını, CİMER ihbarı olmasa hiçbir işlem yapmayacaklarını göstermektedir" dedi.

Şahbaz, çetenin eylemlerini rahatça gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Öyle ki 16 milyonluk bir şehir olan İstanbul'un yenidoğan yoğun bakım servislerinde yatacak hastaların sevk işlemlerinin, 1 ambulans şoförü ile 2 sevk memuruna bırakıldığı, çetenin istediği gibi eylemlerini gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Bu ihbarın öncesi ve sonrasında aylarca bebeklerin ölümüne sebebiyet veren çetelerin, hastanelerin yasa dışı faaliyetlerine göz yumulmuş ve hastanelerin kapatılması için Cumhuriyet savcılığının fezlekesi beklenmiştir. Bu işlemlerde ihmali olan, çetelerin bebekleri katletmesine zemin hazırlayan ve seyirci kalan Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında da bir an önce soruşturma başlatılmalıdır. Sayıştay 2012 raporlarında, özel hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatak sayısından daha fazla hasta bakmış göstererek, fatura düzenleyerek SGK'dan para talep ettiği belirtilmektedir. Bu durum, olayın 2012 öncesinde de gerçekleştiğini ve uzun yıllar devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenlerle, şu anki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanında, dönemin Sağlık Bakanları Recep Akdağ, Mehmet Müezzinoğlu, Fahrettin Koca da bu işlemlerden sorumludur. Bu nedenle haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Mevcut Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlık içinde soruşturmayı yöneten müfettişlerin amiri konumundadır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bir an önce istifa etmeli ya da görevinden alınmalıdır" diye konuştu.

Gamze Taşçıer de sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

DHA

Etiketler CHP eski sağlık bakanları suç duyurusu
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