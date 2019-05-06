CHP'den Gül iddiasına çok sert yanıt: ''Allah akıl fikir versin!''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından, Parti Genel Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi. Öztrak, “Son 1 aydır yaşadıklarımız demokrasi tarihinde birer ibret vesikası olarak geçecektir. 1 Nisan sabahı bazı pelikan mahfillerinde kumpas düğmesine basılmıştır. Oylar defalarca saydırılmasına rağmen sonuç değişmemiştir” dedi.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutlayarak, “Ramazan boyunca yapılacak duaların, milletimizin kardeşliğini pekiştirmesini, birliğimizi arttırmasını, sofralarımıza bereket getirmesini tüm kalbimle diliyorum” diye konuştu.

“Terörle mücadele partiler üstü bir konudur”

Dün Şırnak'ta, ondan önce Hakkari'de ve Suriye'de PKK'lı teröristlerin hain saldırılarında kahraman askerlerimizi şehit verdiğimizi anımsatan Öztrak, “Yine Silopi'de hafta sonu PKK'nın yola döşediği bomba, piknikten dönen öğrencileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldı. İki kardeş o saldırıda yaşamını yitirdi. Kayıplarımız için üzüntümüz çok büyük ama bir elin düğmeye bastığını ve terörün zembereğinin yeniden boşalmaya başladığını da gördük. Milletimiz o zembereği boşaltan ele gerekli cevabı verecek kuvvete sahiptir. Yeter ki terör üzerinden siyasi rant devşirilmeye çalışılmasın. Şehitler hepimizindir, terör ülkenin her bir vatandaşına karşı yapılmış lanetli bir eylemdir ve terörle mücadele de partiler üstü bir konudur” şeklinde konuştu.

“Demokratik standartlar sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir”

Öztrak, yurttaşların ekonomik krizin yükü altında ezilirken diğer yandan da demokrasinin uçurumdan yuvarlandığını belirterek, “Bu toprakların 180 yıllık modernleşme tarihinde çizilen rota bellidir ve bu rota bugüne kadar hiç değişmemiştir. Bu rotayı bir hedef olarak en güzel ifade edeni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hedefimiz çağdaş uygarlık düzeyine erişmek hatta onu aşmaktır. Çağdaş uygarlık düzeyinin standartlarından biri de devlet yönetimine ait demokratik standartlardır. Demokratik standartlar sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir. Türkiye çağdaş uygarlığın eşit ve şerefli bir öğesi mi olacaktır yoksa Ortadoğu'nun başarısız ülkeler ligine mi düşecektir. Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin, demokrasi oyununu kuralına göre oynamaya özen göstermiştir. Kimse sandıktan çıkan sonucu beğenmedim ya da milletin verdiği koltuktan kalkmıyorum diyemez” ifadelerini kullandı.

“Sonuç değişmemiştir”

31 Mart seçimlerinin üzerinden 36 gün geçtiğini hatırlatan Öztrak, sandıkta milletin verdiği kararın değiştirilmesi için uğraşıldığını söyleyerek, “Son 1 aydır yaşadıklarımız demokrasi tarihinde birer ibret vesikası olarak geçecektir. 1 Nisan sabahı bazı pelikan mahfillerinde kumpas düğmesine basılmıştır. Oylar defalarca saydırılmasına rağmen sonuç değişmemiştir. Bugüne kadar yapılan her itirazın maddi temelden yoksun olduğu anlaşılmıştır. Sandık sandık olalı böyle işkence görmemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur” şeklinde konuştu.

YSK'nın bugün vereceği kararın sadece İstanbul seçimlerini ilgilendirmediğini kaydeden Öztrak, “Bu karar artık demokrasimiz için bir beka, varlık, yokluk meselesidir. İşte beka burada” diye konuştu.

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ihtimalini düşünmediklerini belirten Öztrak, seçimin iptal edilmesini konu alan soruları cevapsız bırakırken, Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül'ün görüşmesi ile ilgili iddialara şu şekilde yanıt verdi:

“Allah akıl fikir versin. Abdullah Gül ile Genel Başkanımız neden görüşsün? Görüşecek olsa açık saçık görüşülür. Bunların hakikatle bir ilgisi yoktur.”

Şok iddia: ''Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül gizlice buluştu !''

Abdullah Gül'den Sabah gazetesine: ''Yalan, kötü niyetli, saygısızca!''