CHP'den Haluk Levent sürprizi... Teklif gitti
CHP yönetimi Hatay Belediye Başkanlığı için Haluk Levent’e teklif götürdüğünü aktardı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, CHP yönetimi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Haluk Levent’e teklif götürdüğünü aktardı.
Edinilen bilgiye göre; Levent teklifi reddetti. Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın belediye çalışanları ile konuşmak için yarın saat 15.30'da Hatay Expo'ya çağırdığı öğrenildi.
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