CHP'den hükümete Libya soruları !

CHP’li Ünal Çeviköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya gönderilecek askerler konusunda yaptığı ‘‘Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak” açıklamasını Meclis gündemine taşıdı. Çeviköz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “İfade edilen ‘ farklı ekipler’ kimlerdir? Bu ekipler, kimin ekipleridir?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesi verdi.

Önergesinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, 1970 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına ve Anayasamızın 92. maddesine aykırı bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümeti lehine Libya iç savaşına asker gönderilmesine ilişkin olarak, ‘Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak’ ifadesinde bulunmuştur” diyen CHP’li Çeviköz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan şu sorularına yanıt istedi:

-İfade edilen “farklı ekipler” kimlerdir? Bu ekipler, kimin ekipleridir? Cumhurbaşkanlığına bağlı özel güvenlik güçleri bulunmakta mıdır? Bu ekipler hangi tarihte Libya’ ya gönderilmiştir?

-İfade edilen “farklı ekipler” kaç kişiden oluşmaktadır? Bu “ekiplere” herhangi bir ödeme yapılmakta mıdır? Yapılıyor veya yapılacaksa, TL cinsinden karşılığı nedir? Ödemeler merkezi bütçeden mi karşılanmaktadır?

-İfade edilen “farklı ekipler” silahlı güce sahip midir? Bu silahlar kim tarafından karşılanmaktadır? Silah envanterlerinin detayları nelerdir?

-İfade edilen “farklı ekipler”, “SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlığı” şirketi tarafından mı sağlanmaktadır?

-İfade edilen “farklı ekipler” arasında Suriye rejimine karşı savaşan, cihatçı örgütlere mensup kişiler var mıdır? Varsa bu kişilerin transferi nasıl sağlanmaktadır?

-Libya dışında “farklı ekiplerin” gönderildiği başka ülke var mıdır?

Resmi Gazete’ nin 25 Aralık 2019 tarihli 30989 sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararınca verilecek 20 milyon TL’lik hibe tutarından, “farklı ekipler” yararlanabilecek.