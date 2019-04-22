CHP'den İçişleri Bakanı Soylu'ya jet yalanlama: ''İstifa etmeli !''

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarının hemen ardından kameralar karşısına geçerek Soylu'nun "bize bilgi verilmedi" açıklamasını yalanladı.

Özkoç'un açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Cumhur İttifakı, bize ve milletimize çok ağır sözlerle saldırıda bulundu. Kendisine oy vermeyenler için aşağılık kelimesini kullandı. 'Zillet ittifakı' dedi, oy vermeyenleri terörist ilan etti. Binlerce insan bundan duyduğu üzüntüyü dile getirirken en çok canımızı acıtan şehit aileleriydi. Şehit aileleri 'Biz evladımızı verdik bu ülke için. Bu ülkeyi yöneten insanlara karar verdiğimiz için terörist mi olduk?' dediler. Şehit cenazelerine CHP'yi almayın, protokole sokmayın' sözleri hafızalardaydı. Karşı taraf insanları germek için çaba gösterdi. İstanbul'da seçimi aldığımız çok açıktı. Mersin'de Ankara'da Adana'da olduğu gibi.

Hiçbir kışkırtmaya gelmedik, ülkesinde demokrasinin yara almasını istemeyne insanlarla bekledik. Bizi, milletimize hizmet edeeğimiz alandan uzaklaştırıp günlerce sandık başında beklettiler. Sonuçları kabul etmediler, kabul etmediler, kışkırtmaya devam ettiler. Aynı az önce İçişleri Bakanı'nın az önce yaptığı konuşmada söylediği sözler gibi. Hala kışkırtmaya, ayrıştırmaya ve savaştırmaya devam etmek istiyorlar. Dört evladımız şehit düştü. CHP lideri şehit cenazesine gideceğini ifade edince CHP liderinin korumasını üstlenen koruma müdürü 10:03'te Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yani prosedür yerine getirilmişti. Emniyet'in, Valiliğin haberi vardı. MSB'nin haberi vardı.

Hiçbir kışkırtmaya gelmedik, ülkesinde demokrasinin yara almasını istemeyne insanlarla bekledik. Bizi, milletimize hizmet edeeğimiz alandan uzaklaştırıp günlerce sandık başında beklettiler. Sonuçları kabul etmediler, kabul etmediler, kışkırtmaya devam ettiler. Aynı az önce İçişleri Bakanı'nın az önce yaptığı konuşmada söylediği sözler gibi. Hala kışkırtmaya, ayrıştırmaya ve savaştırmaya devam etmek istiyorlar. Dört evladımız şehit düştü. CHP lideri şehit cenazesine gideceğini ifade edince CHP liderinin korumasını üstlenen koruma müdürü 10:03'te Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yani prosedür yerine getirilmişti. Emniyet'in, Valiliğin haberi vardı. MSB'nin haberi vardı. Milli Savunma Bakanı'nın koruması arayıp Genel Başkan'ınız katılacak mı sorusuna arkadaşlarımız evet diye cevap verdi.

Az önce İçişleri Bakanı'nın ifade ettiği gibi emniyetten müdahale söz konusu oldu mu? Provokatörleri oradan uzaklaştıran bir müdahale oldu mu? Hayır. Tek bir müdahale dahil olmadı. Olayın gelişi belliydi. Daha önceden bilgilendirilen emniyet müdürleri görevini yapmıyordu.

Bu saldırı öldürmek amacıyla yapıldı. Genel Başkan'a defalarca yumruklandı, genel başkan yardımcımızın kaburgası kırıldı. Yanlarına girip provokatörleri uzaklaştıran bir emniyet müdahalesi malesef sağlanmadı. Tamamen öldürmeye kast edilen bir saldırıydı."