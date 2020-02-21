CHP'den İdlib açıklaması: Türkiye halkı savaş istemiyor

CHP’li Çeviköz, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında İdlib’in Türkiye için çok önemli bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu, 2020 yılında 13 şehidin verildiğini kaydetti. Çeviköz, “Türkiye halkı, yurttaşlarımız ve insanlarımız, Suriye ile savaşmayı istemiyor. CHP olarak biz savaş istemiyoruz. CHP olarak, Suriye ile hala bir barışın ve barış içinde Suriye sorununun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Ama savaş isteyenler ya da isteyen var. Türkiye’nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek hiçbir meşru veya haklı bir gerekçe yoktur” değerlendirmesini yaptı.

Çeviköz, bir ülke için hayati çıkarlar söz konusu olmadığı müddetçe savaşın cinayet olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en kıza zamanda, İdlib sorunundan ve Suriye’nin içinde bulunduğu çıkmazdan, Suriye’ye de yardım edilecek şekilde bir barış paketi ve bir barış önerisinde bulunması gerekir” dedi. Bunun unsurlarının sıralanması gerektiğini de kaydeden Çeviköz, şunları dile getirdi:

“Bir; her şeyden evvel Türkiye Suriye’de rejim değişikliği hevesinden vazgeçmelidir. İki; bugün Türkiye’nin İdlib’de bulunmasının sebebini Adana Mutabakatı ile bağdaştırmak mümkün değildir. Türkiye Adana Mutabakatı’na göre hareket etmiş olsaydı şimdi Türkiye ve Suriye ordusu karşı karşıya gelmezdi. Üç; Türkiye’nin Suriye iç savaşında karşı karşıya olduğu tehdit Suriye’den gelmemektedir. Suriye’den Türkiye’ye herhangi bir tehdit mevcut değildir. Ama Türkiye’nin karşı karşıya olduğu önemli bir sığınmacı sorunu vardır. Sığınmacı sorununun çözülebilmesi için Türkiye’nin öncelikle Rusya ile elbette gerek onların aracılığı veya gerek doğurdan bir şekilde Şam yönetimi ile görüşmeye başlaması ve sığınmacı sorununun gözden geçirilmesi gerekir. Eğer Türkiye’nin güvenli bölge oluşturması gerekiyor ise Türkiye buna hazır olduğunu Suriye ile paylaşmalıdır. Son olarak, Türkiye insanı Suriye ile savaş istemiyor. Biz CHP olarak mutlaka barış anlayışı içinde hareket edilmesini ve savaşçı bir çözüm yöntemini benimsemeyen bir yaklaşımı önemsiyoruz. Parti çıkarları yerine ülkemizin çıkarlarını önde tutuyoruz.”