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  4. 30 Temmuz 2019 18:13

CHP'den ihraç edilmişti: Yeni parti kuruyor

CHP’den ihraç edilen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti hazırlığında olduğunu açıkladı. Yılmaz, 'Ezan Türkçe okusun ben anlayayım. Kuran okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun' sözleri sonrası ihraç edilmişti.

CHP'den ihraç edilmişti: Yeni parti kuruyor
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CHP’den ihraç edilen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, "daha merkezde, koşulsuz parti içi demokrasiyi esas alan, milli bir oluşumu hayata geçirmeyi planladıklarını" söyledi.

Yeniçağ'a konuşan Yılmaz, “Biz şu an yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Basında çıkan haberlerle ilgimiz yok. Biz işimize bakıyoruz. Milletin karşına çıktığımızda herkes bizim farkımızı anlayacak. Geniş bir çalışma ekibimiz var. Bütün kesimlerden insanlar var aramızda. Her türlü insanın kendini kolayca ifade edebileceği merkez bir yapı inşa ediyoruz. Partilerdeki Genel Başkan sultasını kıracağız. Mevcut partilerin hepsi bir birinin kopyası. Bu konudaki çalışmalarımızı görünce demokrat düşünen insanlar bize hak verecektir" dedi.

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