CHP'den ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitingi: Alandaki kişi sayısı dudak uçuklattı

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek ve erken seçim çağrısında bulunmak için Maltepe'de tarihi bir miting gerçekleştirdi. Vatandaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel, mitinge 2.2 milyon kişi katıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan protestoların en büyüğünü Maltepe'de gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi miting alanında yerini aldı. Alanda ''Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganları atıldı.

İmamoğlu'nun ailesi de Maltepe'ye geldi. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğulları Selim ve Semih İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, annesi Havva İmamoğlu ve kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu miting alanındaki vatandaşları birlikte selamladı.

DİLEK İMAMOĞLU: 'İNANCIMIZI ASLA YİTİRMEYECEĞİZ'

Sahneye ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve Semih İmamoğlu çıktı.

Yurttaşlara seslenen Dilek İmamoğlu, "Gelecek güzel günlere inancımızı asla yitirmeyeceğiz. Kendimiz için değil, Türkiye için mücadeleye devam" dedi.

Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Kendimiz için değil, evlatlarımız için! Türkiye için mücadeleye devam! Yarın bir bayram sabahına birlikte uyanacağız. Bayramlarda aramızda ayrık gayrıyı bir kenara bırakır, güzel temennilerimizi paylaşırız. Hayata iyi tarafından bakarız. Ama yarın milyonlarca ailenin bayramı yoksulluğun, adaletsizliğin, çaresizliğin acısıyla gölgelenecek.

Yalnızca İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Ekrem'i cezalandırıyorlar. Asla onun gibi olamayacaklarını biliyorlar o yüzden cezalandırıyorlar. İstediğinizi yapın Ekrem'e ceza işlemez. Soruyorum size hangi duvar sevgiye olabilir?

Geçim derdi yüzünden evladına, torununa gönlünce harçlık veremeyenlerin, ihmaller yüzünden depremlerde, yangınlarda sevdiklerini yitirenlerin, adalet arayıp bulamayanların, hakkı yenenlerin, hak etmediği halde dört duvar arasında tutuklu olanların bayram sevinci eksik olacak! Bizim, bizim ailemiz de bu bayrama babasından uzak girecek. Kızım, oğullarım babalarıyla yan yana olamayacak."

MANSUR YAVAŞ: 'SİLİVRİ KAPATILSIN!'

Dilek İmamoğlu'nun ardından kürsüye Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu memleketin taşında toprağında hakkı olanlarız. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Burada toplanan yüzbinler olarak selam olsun Ekrem Başkana. Bu halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan, halktan başka derdi olmayan bir kardeşimiz hukuksuzca tutuklandı. Bu artık bir kişinin davası değil, halkın davası. Umut cezalandırılıyor. İş yok, adalet yok, hukuk yok...

Halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan kardeşimiz hukuksuzca susturulmak isteniyor. Çünkü bu millet 'Her şey çok güzel olacak!' dedi. Biz biliriz ki; bir kişiye yapılmış haksızlık tüm topluma yapılmış demektir. Bu ülkede artık sabah güneş doğarken umut doğmuyor. Gençlerimiz 'Biz bu ülkede değil başka ülkede yaşamak istiyoruz' diyor. Ekrem Başkana yapılan haksızlık sonrası ilk demokrasi ve adalet talebi o gençlerden geldi. Biz de zamanında elimizde Türk bayrakları meydanlara çıktık. Bizim de önderimiz bugün ki gençler gibi Mustafa Kemal Atatürk'tü.

Ekrem Başkan da söylemişti 'Silivri kapatılsın' diye. Silivri kapatılsın, Silivri kapatılsın, Silivri kapatılsın! Tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını buradan yüzbinler olarak talep ediyoruz. Her şey çok güzel olacak."

ÖZGÜR ÇELİK, İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUDU

Yavaş'ın ardından mikrofonu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aldı.

Çelik, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu:

"Herkesin Ekrem İmamoğlu için burada olmadığını biliyorum. Mesele memleket meselesi, adalet, demokrasi, özgürlük meselesi. Eğitim, üretim, paylaşım meselesi. Gelecek kaygısını en çok gençler yaşıyorlar. Hayatlarının ellerinden kayıp gittiğini en çok onlar hissediyor. Gençleri anlamayan bir kişi ise iktidarda kalmak için sürekli ayrıştırmak zorunda. Gençler kim kazanacaksa bileğinin hakkıyla kazansın isterler. Herkesten çok bu yüzden gençlerin sesi çıkıyor. Gençlerin hepsiyle gurur duyuyorum. Gençler Erdoğan'a 'Vatandaşın iradesine el uzatma' diyorlar. Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Her şeyi kendi yaptığı halde asla sorumluluk üstlenmiyor."

Mektubun devamı, yapay zeka teknolojisi kullanılarak İmamoğlu'nun sesiyle dinletildi.

Mektubun devamında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kalbim, ruhum sizinle. 23 Mart günü 15.5 milyon yurttaşımızın ortak iradesi ve desteğiyle başlayan sürecin sonunda resmen cumhurbaşkanı adayı oldum. Emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tüm muhalefet partileriyle tarihi bir dönem yaşayacağız. Mertlik ile namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız. Dün olduğu gibi bugün de sizi utandırmayacağım. Hiç korkmuyorum çünkü aziz milletimiz birleşmiştir. Millet zalimin karşısında birleşmiştir. Millet vicdanda, adalette, ortak kader, ortak gelecek arayışında birleşmiştir. Gençler, kadınlar ayaktadır. İstedikleri kadar bizi hapse atsınlar. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi her şart altında yerine getireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak mertçe, dürüstçe yarışacağım. Yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğim. Kendimi önce Allah'a sonra milletime emanet ediyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜYE ÇIKTI

Çelik'in ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

19 Mart darbe girişimine karşı dimdik ayakta duranlara, ülkesine, milletine, geleceğine sahip çıkanlara, korkmayanlara, sinmeyenlere, bir adım geri atmayanlara, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan Türkiye ittifakının tüm renklerine, karşımızdaki bir avuç zalime teslim olmayan milyonlara merhaba.

Sincan'a, Edirne'ye, Silivri'ye, Kandıra'ya, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, siyasetçilere, en çok da hepimizin gelecek umudu öğrencilere merhaba. Herkes memleketine gidebilir, parası olsa tatile gidebilir. Bugün bu meydana gelip toplanmak, bu iradeyi ortaya koymak, 'bu büyük mücadele aksar' dediler ama Silivri'de yatan arkadaşlarımız da bizler de 19 Mart'ta yaşananlardan sonra neredeyse sokağa çıkmayı yasaklayıp, İstanbul'un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat, Saraçhane'ye koşan milyonlar bize artık endişenin, korkunun evde kaldığını gösterdiler. Sokaklardayız, meydanlardayız.

"BUGÜN BURADA BİR TARİH YAZILIYOR"

Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokraisi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz. Bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz. Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 1 kez, İstanbul'da ise 3 kez Erdoğan'ı ve karşısına çıkardığı adayları, Meclis başkanlarını, başbakanları, bakanları yendi.

'BELEDİYELERİ SİLKELEME TALİMATI VERDİLER'

Biz bu süreci bir zafer, bir kibir, kazanmanın tadını çıkarma değil bir görev olarak gördük. Türkiye'de bütün seçmenlerin, bizi sandıkta destekleyen bütün demokratlara yakışan şekilde çalışmaya devam ettik. Biz milletten aldığımız yetkiyi kimseyle didişmeden, kutuplaşmadan, o ağzı kötü, zihni kötü, her fırsatta hakaret yağdıranlara uymadan, AKP'nin, MHP'nin kıymetli ama hor gördüğü seçmenlerle ilişki kurduk. Hepimizin gözü önünde 'silkeleyin' talimatı verdi. CHP'li belediyeleri silkeleme hadsizliğine giriştiler.

19 Mart'ta Ekrem Başkanı gözaltına alıp 4 gün tuttular. İşte o bir kırılma anıydı. Ya bekledikleri gibi herkes evinde oturacaktı ya da dünyanın en korkak saldırısına karşı millet cesaret kazanacaktı. İstanbul Üniversitesi önüne çekilen barikatı yıktı attı. İstanbul Üniversitesi'nin öncü sesine ODTÜ'nün devrimci sesi eklendi. Tüm üniversiteler eklendi. Bu süreçte her gece biz çoğaldıkça, daha kalabalık oldukça, Ankara ODTÜ'ye yürüdükçe mücadele büyüdü. 15 buçuk milyon kişi geldiler ve seçtiler. "Tek adama hayır, diktaya hayır, millet biziz, biz kazanacağız" dediler.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Tarihin en büyük buluşmasını burada gerçekleştiriyoruz. Darbeciler hala iktidarda oldukları için şu an başımızda cunta pozisyonunda duruyorlar. Çeşitli cezalarla lisansları iptal edilmeye çalışılan Tele 1, Sözcü TV, Halk TV ile dayanışma içerisinde olacağız. Erdoğan'a tarihin en büyük meydan okumasını yapıyorum. Ekrem Başkan diyor ki yargılanmam TRT'den canlı yayın yapılsın. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Tanık yok, şahit yok, delil yok. FETÖ'den miras kalan gizli tanıklar.

"TURPUN BÜYÜĞÜ SENSİN"

Ben size turpun büyüğünü göstereyim... Tayyip'in Uydurduğu Rezil Palavralar. Turpun büyüğü sensin Erdoğan, sensin!

Özel'in konuşması sırasında ekrana şu görsel yansıtıldı:

2.2 MİLYON KİŞİ MİTİNGE KATILDI

Özel, Maltepe'de anlık olarak 2.2 milyon kişi olduğunu duyurdu.

BOYKOT LİSTESİNİ AÇIKLADI

Yeni boykot listesini açıklıyorum. TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz'ın kanallarını asla ama asla açmıyoruz. Buradan reklam vereceklere de sesleniyorum: Eğer biz, Yeni şafak'ta Sabah gazetesinde reklamınızı görürsek, o ürünü almayacağız. Bugüne kadar yapma dediler, bekle dediler... Nerede o NTV? Göreyim o NTV'yi. 15.00'te mitingimizi vermezse, onun bütün firmalarını buradan açıklayacağım.

Medyayla bağlantılı olmayan boykotları bir tek Turizm Bakanı'nın şirketi ETS Tur'a yapıyoruz. D&R'a gidiyor musunuz? Gitmeyeceğiz.

(Espressolab) Gençlerin bu firmayla sorunu var. Dün bize ulaşmaya çalıştılar ‘Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım’ dediler. Şimdi NTV inat ediyor. Dünya tarihinde bir ilk meydanı görmeyene gücümüzü görmeyene böyle

HABERTÜRK ÖZEL'İN AÇIKLAMASINDAN SONRA YAYINA BAŞLADI

Özgür Özel'in açıklamasının ardından Habertürk, Maltepe Mitingi'ni canlı yayınlamaya başladı. Özel, "Habertürk, boykotun ucundan döndü" dedi.

NTV için boykot çağrısı yapan Özel şöyle konuştu:

"Bu dakikadan itibaren bu NTV düzelip de boykot listesinden çıkana kadar NTV'yi izlemiyoruz. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. Ve Doğuş grubu, Star TV, Kral FM... Günaydın Restoran'a gidilmiyor... Nusret'in kapısından bile geçilmiyor. Bunlar araba da satıyorlar. Bundan sonra Doğuş grubunun sattığı arabaları almayacağız. Maltepe'yi görmeyen satışın dibini görecek, söz veriyoruz."

HABERTÜRK YİNE YAYINDAN ÇIKTI

Habertürk, kısa süre sonra canlı yayından yine çıktı. Özgür Özel, "Yayını vereceklerse versinler, gözünün yaşına bakmam!" dedi.

"BİZ 6. FİLO'YU DENİZE DÖKEN DENİZ GEZMİŞ'LERİN ARKADAŞLARIYIZ"

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

Bu ülkenin tüm değerlerinin yarınları inşa etmesine katkı sağlayacağız. Erdoğan sıkışınca her türlü iftirayı attığı gibi şimdi de bize mandacı demiş. Birisi mandacı olacaksa o çoktadır belli. Sen değil misin? Hadi safları netleştirelim. Biz Meclis'i savunanlarız. Sizin yolunuz Meclis'i 33 yıl kapatanların yoludur. sizin yolunuz damat Ferit'lerin yoludur. Sen 6. Filo'ya secde edenlerin saf tutanların arasındasın. Biz 6. Filo'yu denize döken Deniz Gezmiş'lerin arkadaşlarıyız.

Herkesin sözünü söyleyebilmesi için bugün bu meydanda rengarengiz. Gökkuşağı farklı renklerin yanyana durduğu ve birbirine karışmadığı ama doğru bir yerde en güzel rengi verdiği doğa olayıdır. Çok kültürlüdür, çok partilidir. Bu meydan bu ülkenin umududur, yarınlarıdır. Bu meydan kayyuma, tutuklamaya, gözaltına alınmaya, kötü muameleye karşıyız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Konuşmasını tamamlayan Özel, ardından İmamoğlu'nun ailesiyle birlikte yurttaşlara selam verdi.