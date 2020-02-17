CHP'den İş Bankası açıklaması: ''Takipçisi olacağız''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin hazineye devredilmeye çalışılmasıyla ilgili, "Atatürk'e karşı düşmanlığı tescilli olanlar bu süreci germeye devam edecek, biz Atatürk'ün vasiyetinin takipçisi olacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salıcı, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin hazineye devredilmeye çalışılmasıyla ilgili şunları söyledi:

Bu konu gündeme ara ara getiriliyor. CHP'nin İş Bankası hisselerinden dolayı elde etmiş olduğu bir kuruş gelir yok. CHP'nin görev verdiği kişiler Atatürk'ün vasiyetini temsil etmek üzere orada bulunuyorlar. İş Bankası'na yönelik yapılan bu saldırılar, İş Bankası'nı Türkiye'nin en büyük bankaları sıralamasında gerilere doğru çekiyor. Böyle bir buhran döneminde sırf tartışma yaratmak için Türkiye'nin ekonomisini daha derin bir krize sokacak bir çabanın içine girmiş oluyor iktidar. Bizim insanımız açlıktan kendini yakıyor, böyle bir ortamda bu tür adımlardan uzak durulması gerekir. Atatürk'e karşı düşmanlığı tescilli olanlar bu süreci germeye devam edecek, biz Atatürk'ün vasiyetinin takipçisi olacağız.

EKONOMİK KRİZ

Bütün bu yaşanan acılara, intiharlara, kendini yakma girişimlerine "bunlar ucuz siyasi manevralar" diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ülkemiz neden bu hale geliyor? Hükümet Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük borçlanmasını gerçekleştirdiği için övünmekle meşgul. Türkiye yüksek faizle borçlanmak zorunda kalıyor ve hükümetimiz de bunu başarı olarak anlatmaya çalışıyor.

Tank Palet fabrikasına 50 milyon dolar bulamadığımız için sattık diyen faizci iktidar bir günde yabancılara 48 milyon dolar faiz ödüyor. Milletin "kefen parası" ihtiyat akçesi hazineye aktarıldı.

GEZİ DAVASI

Gezi Davası'nın yarın duruşması yapılacak. Gezi Davası bir siyasi davadır. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz dava salonunda bulunacak. Gezi protestoları bir hak arama süreciydi. Ben de Gezi'deydim. Birlikte olabilmenin dayanışmanın güzelliğini yaşayabilmek için, yaşadığım şehir beton şehire dönmesin diye.

CHP'NİN ANKARA İL KONGRESİ

CHP'nin Ankara İl Kongresi'ni de değerlendiren Salıcı, "Türkiye'de kongre yapan tek parti biziz. Blok liste, çarşaf liste, birden fazla aday... Başka bir partide bunların nasıl yapıldığına ilişkin bir tartışmaya şahit olmuyoruz. Tüzük neyse bağlayıcıdır. Bu maddeler hepimizi bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.