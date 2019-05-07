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  4. 07 Mayıs 2019 18:13

CHP'den İstanbul kararı sonrası flaş DSP hamlesi !

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından CHP harekete geçti. CHP heyeti, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ile görüşecek.

CHP'den İstanbul kararı sonrası flaş DSP hamlesi !
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CHP heyeti yarın saat 10.00'da DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüşecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yarın CHP ile bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Aksakal, İstanbul seçimi için aday çıkarmama kararını tek başına alamayacağını söyledi.

Aksakal, "Siyasette duruşumuz belli, herhangi bir şey söylemem tabanımıza haksızlık olur. CHP'den gelen önerileri dinleyeceğiz, parti kurullarında değerlendirerek karara varacağız. Kimin sol olup olmayacağı göreceli, DSP her zaman önemliydi, bunu karartmaya çalıştılar. Demek ki karartmanın hiçbir faydası yok. Hepimiz birbirimize önem vermeliyiz."

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