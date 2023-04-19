CHP'den İstanbul surlarında Erdoğan afişine tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişlerinin İstanbul surlarına asılmasına tepki gösterdi.

İstanbul surlarının Hazine’ye ait olduğuna dikkat çeken Kaftancıoğlu, “Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa” diye konuştu.

Kaftancıoğlu ayrıca gerekli itirazları yaptıklarını dile getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Kanun tanımıyorlar biliyoruz biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz.”