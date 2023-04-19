  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'den İstanbul surlarında Erdoğan afişine tepki

CHP'den İstanbul surlarında Erdoğan afişine tepki

CHP'den İstanbul surlarında Erdoğan afişine tepki
Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişlerinin İstanbul surlarına asılmasına tepki gösterdi.

İstanbul surlarının Hazine’ye ait olduğuna dikkat çeken Kaftancıoğlu, “Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa” diye konuştu.

 Kaftancıoğlu ayrıca gerekli itirazları yaptıklarını dile getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Kanun tanımıyorlar biliyoruz biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz.”

Etiketler recep tayyip erdoğan hazine istanbul surları sur surlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji bayramda hava durumunu açıkladı
Renault Clio'yu baştan yarattı! 2 ay sonra Türkiye'de olacak!
Yeniden evlilik hazırlığında Şeyma Subaşı'nın davetli listesi ortaya çıktı
Bayram tatilinde yeni kimlik kartıyla gezilebilecek ülkeler
Ekonomistlerin yeni döviz endişesi bu oldu
Son seçim anketinde 3'üncü parti sürprizi
Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon'daki kavganın görüntülerini paylaştı
YSK'dan Millet İttifakı kararı: Bu 16 ilde ittifak olmayacak!
Togg'un menzili kaç kilometre? Bakan Varank açıkladı
YSK kararını verdi: Aday olan Bakanlar istifa edecek mi ?