CHP'den İstanbul ve Ankara adayı açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin; "Bu düşüşün arkasında ne var? Ekonomideki yavaşla var, her şeyden önce. Vergi indirimleri var, en önemlisi TÜİK'te değişen bir başkan yardımcısı var." yorumunda bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu düşüşün arkasında ne var? Ekonomideki yavaşla var, her şeyden önce. Ani duruş diyebileceğimiz ölçüde bir yavaşlama.

Vergi indirimleri var, ulaştırma fiyatlarındaki kurdaki gerilemeyle birlikte yapılan indirimlerin de etkili olduğu gözüküyor.

En önemlisi TÜİK'te değişen bir başkan yardımcısı var. Tüm bu gelişmeler kasım ayında enflasyonu aşağı çekmiş görünüyor. Ancak Türkiye hala enflasyonu en yüksek 10 ülkeden biri.

Vatandaşın mutfağında yangının devam ettiğini pazardaki fiyatlar gösteriyor. Düşüş büyük ölçüde ulaştırma sektöründen kaynaklanıyor, mutfaktan değil.

ASGARİ ÜCRET

TBMM'ye asgari ücreti 2200 TL'ye çıkaracak kanun teklifini sunduk. Bu teklifte asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin düzenleme de var. Önümüzdeki günlerde kimler işçinin yanında, emekçinin yanında, kimler havuzcuların yanında göreceğiz.



ERGENEKON DAVASI

Bu dava iktidara ortak olan bir çetenin devleti ele geçirmek için kumpaslar kurduğunu ortaya çıkardı. Dava çöktü ama davanın siyasi savcısı saraya çıktı.

O dönemde "Türkiye bağırsaklarını temizliyor" diyenlere sormak gerek: Eserinizden memnun musunuz, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Siyaset adaletin terazisiyle oynamamalı, gün gelir o terazide siz de tartılırsınız.

Anlaşılan saray küresel krizin acı hatıralarını çabuk unuttu. İşsizlik fonundan harcama yetkisi, 2019-2020 yıllarında yüzde 50'ye çıktı. Önümüzdeki yıl da işsizin parası seçimlere peşpeş çekilecek.

Saray artık durumun ciddiyetinin farkına varmalıdır, seçim sonrasında IMF'nin kapısına dayanmaktan başka çareniz kalmaz. Aspirinle, pansuman tedavisiyle çözüm olmaz.

CUMHURBAŞKANI -ERDOĞAN'A 'KAYMAK' YANITI

Uçan-uçmayan saraylarında gününü gün edenler, Türkiye'yi bir aile şirketi gibi yönetenler bu ucube düzeni sürdürme derdine düşmüş durumda. CHP seçmenlerinin Türkiye'nin kaymağını yiyenler olduğunu iddia ettiler. 16 yılda ülkenin yemediğiniz kaymağı kalmadı, insaf! Geçilmeyen köprüye, yatılmayan hastaneler garantiler verdiniz, vatandaşın cebinden alıp yandaşın cebine koydunuz.



Saray istiyor ki işsizlik, konkordatolar, iflaslar konuşulmasın. Yaşanan kriz Mamak'taki vatandaşı da Kadıköy'deki vatandaşı da aynı şekilde eziyor. Siz buralarda yaşayan vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek krizi unutturamazsınız.

EKREM İMAMOĞLU İBB'YE ADAY OLACAK İDDİASI

Sayın İmamoğlu, gerçekten çok başarılı bir başkanımızdır. Kimin İBB adayı olacağına partimizin yetkili kurulu PM'dir.

MANSUR YAVAŞ ORTAK ADAY MI?

Hiç merak etmeyin çok güzel şeyler olacak.

Bir müzakere süreci yürütüyoruz. Bu ülkenin birlik beraberliği ve demokrasisi için mücade ediyoruz. O nedenle bu müzakereler sürerken tarafların sosyal medya üzerinden mesaj göndermelerini doğru bulmuyorum.