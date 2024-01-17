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CHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti

CHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti
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CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı. Atay'a rozetini İYİ Parti lideri Akşener taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev alan ve Aydın Milletvekilliği yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa etmişti. Bir süredir görevini bağımsız olarak sürdüren Başkan Atay İYİ Parti saflarına katıldı. İYİ Parti'nin düzenlenen grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından rozeti takılan Atay, İYİ Parti'nin Efeler Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptıkları hizmetlerden bahsederek, seçilmesi halinde önümüzdeki dönem de çalışmalarını katlayarak sürdüreceğini belirtti.

İHA

Etiketler CHP iyi parti efeler belediye başkanı fatih atay
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