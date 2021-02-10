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  4. 10 Şubat 2021 14:44

CHP'den istifa eden belediye başkanı partiye geri dönüyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV canlı yayınında istifa eden Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, CHP'ye geri döneceğini duyurdu.

CHP'den istifa eden belediye başkanı partiye geri dönüyor
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KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteciler İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu ve Barış Yarkadaş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV canlı yayınında CHP'ye ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yarkadaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den istifa ederek Kırklareli'nde bağımsız olarak Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun CHP'ye geri döneceğini açıkladı.

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