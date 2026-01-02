CHP'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye geçiyor!

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katılma kararı aldı.

CHP'de kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi sonrası partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katılıyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süre önce CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK PARTİ’ye geçeceğini doğruladı. Az önce Çakır’ı aradım ve iddiaları sordum. Çakır, “Haberler doğru. Milletimin kararı bu yönde. Tüm köyleri tek tek gezdim. ‘Bu oyları senin için CHP’ye biz verdik Sana iftira atanlarla değil bizle beraber olacaksın hizmet etmeye devam edeceksin’ denildi. Ben de milletimin dediğini yapıyorum” ifadesini kullandı. Çakır, hafta içi AK PARTİ’ye katılacak." dedi.

Ne olmuştu?

Hasan Ufuk Çakır, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, hakkındaki iddialar karşısında partisinin sessiz kaldığını söyleyerek CHP’li milletvekillerini protesto etmesiyle gündeme gelmişti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Uzunca süredir genel itibariyle çok büyük hoşgörü gösterdi genel başkanımız. Ama bazı şeylerin sınırı var o sınır geçildikten sonra o milletvekilimiz ihraç talebiyle PM'ye sevk edildi" açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine Çakır, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Çakır açıklamasında, ''Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.'' ifadelerine yer vermişti.