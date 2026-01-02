  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye geçiyor!

CHP'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye geçiyor!

CHP'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye geçiyor!
Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katılma kararı aldı.

CHP'de kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi sonrası partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katılıyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süre önce CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK PARTİ’ye geçeceğini doğruladı. Az önce Çakır’ı aradım ve iddiaları sordum. Çakır, “Haberler doğru. Milletimin kararı bu yönde. Tüm köyleri tek tek gezdim. ‘Bu oyları senin için CHP’ye biz verdik Sana iftira atanlarla değil bizle beraber olacaksın hizmet etmeye devam edeceksin’ denildi. Ben de milletimin dediğini yapıyorum” ifadesini kullandı. Çakır, hafta içi AK PARTİ’ye katılacak." dedi.

Ne olmuştu?

Hasan Ufuk Çakır, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, hakkındaki iddialar karşısında partisinin sessiz kaldığını söyleyerek CHP’li milletvekillerini protesto etmesiyle gündeme gelmişti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Uzunca süredir genel itibariyle çok büyük hoşgörü gösterdi genel başkanımız. Ama bazı şeylerin sınırı var o sınır geçildikten sonra o milletvekilimiz ihraç talebiyle PM'ye sevk edildi" açıklamasını yapmıştı. 

Bunun üzerine Çakır, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Çakır açıklamasında, ''Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.'' ifadelerine yer vermişti. 

Bu Haberleri Kaçırma...

Eşinden şüphelenip eve gizli kamera koydu, gözlerine inanamadı
Eşinden şüphelenip eve gizli kamera koydu, gözlerine inanamadı
Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak!
Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak!
Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti!
Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti!
Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Anahtar Parti listeye damga vurdu
Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Anahtar Parti listeye damga vurdu
19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı
19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı
İslam Memiş altın ve gümüşte 2026 yılı tahminlerini açıkladı
İslam Memiş altın ve gümüşte 2026 yılı tahminlerini açıkladı
2025'te konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller belli oldu! İlk üçteki şehirler şaşırttı
2025'te konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller belli oldu! İlk üçteki şehirler şaşırttı
Türkiye'de hastası çoktu... Satışları resmen durduruldu!
Türkiye'de hastası çoktu... Satışları resmen durduruldu!
Etiketler CHP ak parti istifa hasan ufuk çakır
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammından kötü haber! Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammından kötü haber! İslam Memiş altın ve gümüşte 2026 yılı tahminlerini açıkladı İslam Memiş altın ve gümüşte 2026 yılı tahminlerini açıkladı Tüm emekli, dul ve yetim aylıklarında kesintiler başladı! Tüm emekli, dul ve yetim aylıklarında kesintiler başladı! e-Devlet'i birebir kopyalamışlar... Sakın bu tuzağa düşmeyin! e-Devlet'i birebir kopyalamışlar... Sakın bu tuzağa düşmeyin! 19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı 19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı Türkiye'de hastası çoktu... Satışları resmen durduruldu! Türkiye'de hastası çoktu... Satışları resmen durduruldu! Gökmen Özdenak'a veda! Futbol dünyası cenazede buluştu Gökmen Özdenak'a veda! Futbol dünyası cenazede buluştu TCMB yeni yıla yeni bir faiz indirimiyle girdi TCMB yeni yıla yeni bir faiz indirimiyle girdi Cezaevindeki Adnan Oktar'dan MİT'e mektup yağdırdı! Mektupların içeriği herkesi şaşırttı! Cezaevindeki Adnan Oktar'dan MİT'e mektup yağdırdı! Mektupların içeriği herkesi şaşırttı! Altın ve gümüş yeni yıla zirvede başladı, uluslararası finans devleri tahminlerini güncelledi! Altın ve gümüş yeni yıla zirvede başladı, uluslararası finans devleri tahminlerini güncelledi!
Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıran transfer; 2026'nın ilk transfer imzası atıldı! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıran transfer; 2026'nın ilk transfer imzası atıldı! Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti! Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti! Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Anahtar Parti listeye damga vurdu Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Anahtar Parti listeye damga vurdu Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan'ın neden stüdyoda olmadığı belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan'ın neden stüdyoda olmadığı belli oldu! Cem Yılmaz'ın şakası kadınları fena kızdırdı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı Cem Yılmaz'ın şakası kadınları fena kızdırdı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 2025'te konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller belli oldu! İlk üçteki şehirler şaşırttı 2025'te konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller belli oldu! İlk üçteki şehirler şaşırttı Türkiye genelinde binlerce hız sınırı tabelası kaldırıldı Türkiye genelinde binlerce hız sınırı tabelası kaldırıldı Yine bir şüpheli ölüm: 9'uncu kattan düşen kadın öğretmen hayatını kaybetti! Yine bir şüpheli ölüm: 9'uncu kattan düşen kadın öğretmen hayatını kaybetti! Eşinden şüphelenip eve gizli kamera koydu, gözlerine inanamadı Eşinden şüphelenip eve gizli kamera koydu, gözlerine inanamadı