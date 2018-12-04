CHP'den İYİ Parti'ye memleket jesti

CHP- İYİ Parti arasındaki sürecin bu hafta bitmeden olumlu veya olumsuz sonuçlandırılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, Meclis’te “Bugün bir görüşme beklemeyin” dedi. Perşembe günü CHP PM var, 200'ün üstünde aday daha açıklanacak. Cuma günü Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'ye gidecek Dolayısıyla gözler yarında. Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya gelebilir. İki lider hangi illerde iyi partiye hangi illerde CHP'ye destek verileceğini netleştirecek.

Bu görüşmelerde anketlerden çıkan sonuçlar da etkili olacak. Cumhur İttifakı karşısında kesin sonuç alınabilecek iller ana eksene yerleştirildi. İYİ Parti bugün açıkladığı Isparta ve Afyon adaylarına güveniyor. Manisa ve Denizli'de hatta Samsun ile Trabzon'da sonuç alabileceğini düşünüyor. Buralar iki liderin görüşmesinde netleşecek.

Kocaeli jesti gelebilir

Ama CHP kulislerinde Akşener'in memleketi Kocaeli'nin jest olarak İYİ Parti'ye bırakılabileceği konuşuluyor. Diğer yandan CHP de güçlü olduğu bazı illerde özellikle İYİ Parti'ye oy geçişi olabilecek illerde, İYİ Parti'nin aday çıkarmaması üzerinde duruyor. Tekirdağ, Aydın gibi...

Sınırlı ancak stratejik bir işbirliği olarak tanımlanıyor çerçeve. Şu an İYİ Parti'ye bırakılması olası 4-5 il üzerinde duruluyor. Karşılığında ise CHP'ye yaklaşık 7-8 ilde hatta iki liderin görüşmesine bağlı olarak belki biraz daha fazla yerde destek söz konusu olabilir deniyor.

Yola çıkıldığında 9-14 il aralığında bir işbirliği üzerinde duruluyordu, Balıkesir ve Mersin o iller arasındaydı. Ancak ilk olarak CHP, Balıkesir'de bugün de İYİ Parti Mersin'de adayını açıkladı. Bu iki il işbirliği kapsamından çıkmış oldu yine kapsamdaki bazı illerin üstü çizildi.

En kritik iki il Ankara ve Antalya. Ankara konusunda karar liderlere bırakıldı. Her iki parti de kendi adayı üzerinden seçime girilmesini istiyor. İYİ parti sayısal olarak değil ama siyasal olarak Ankara'da güçlüyüz iddiasında. CHP ise, "Cumhuriyetin köklü partisiyiz başkentte aday çıkarmamak olmaz" görüşünde.

Antalya konusu ise çözüme kavuştu gibi duruyor. CHP kulislerinde perşembe günü PM sonrası adayın açıklanabileceği konuşuluyor. Son kararı iki lider verecek. Anlaşma sağlanan illerde birliktelik olacak sağlanamayan illerde iki parti ayrı ayrı adaylarla seçime girecek.