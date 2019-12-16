CHP'den Kanal İstanbul tepkisi: ''Kanal İstanbul değil Kanal Katar''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı arasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün açıklanan işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Öztrak, "Resmî işsizlerin sayısı son 16 aydır kesintisiz olarak artıyor. Son 10 aydır da işsizlerin sayısı 4 milyonun üzerine çıktı ve orada kaldı. Gerçek işsizlik ise son bir ayda iş arayanların dışındaki daha geniş tanımlı işsizlik rakamı ise resmî rakamı ikiye katlıyor" diye konuştu.

"İŞSİZLİK RAKAMLARI ÜRKÜTÜCÜ"

Öztrak, "Kimler var bu rakamda? İş aramış ama ümidi yitirmiş, iş aramaktan vazgeçmiş ama kendisine sorulduğunda ‘Çalışırım’ diyenler, mevsimlik çalışanlar var, eksik ve yetersiz istihdam edilen yurttaşlarımız var. Tüm bunların hepsini topladığımızda gerçek işsiz sayısı son bir yılda eylül ayı itibariyle 7 milyon 983 bin kişiye ulaşmıştır. Gerçek işsiz sayımız böyle bakıldığında dünyadaki 95 ülkenin nüfusundan daha fazla. Son 14 aydır ülkemizde gerçek işsizlerin sayısı 8 milyon kişinin etrafında dalgalanıp duruyor. Son üç aydır da gerçek işsizlik oranı yüzde 22’nin üzerinde seyrediyor. Bunlar son derece ürkütücü vahim rakamlar. Yine işsizlikte ilan edilen rakamlarla gerçek rakamlar arasındaki makasın çok açık olduğuna dair ciddi emareler var" ifadesini kullandı.

Öztrak, "Fiyat toplama gününde fiyat toplanan müesseselere telefon ederek etiketlere müdahale eden, enflasyon rakamlarını makyajlayan, büyüme rakamlarına taklalar attıran iktidarın işsizlik rakamlarının üzerinde de ciddi karartmalar uygulamalar uyguladığına dair birtakım emareler var" görüşünü savundu.

Öztrak, "Nedir bu? Geçtiğimiz yılın eylül ayında çalışma çağındaki nüfus 792 bin kişi artmış. Bu 792 bin kişinin 592 bini iş aramaya başlamış. Bu eylül ayında son bir yılda çalışma çağındaki kişilerin sayısındaki artış, geçtiğimiz yıl 792 bin olan 887 bin olmuş. Buna karşılık çalışma çağına gelen bu insanların sadece 192 bini iş aramaya başlamış. Yani geçen yıl 592 bin kişi iş ararken bu yıl sadece 192 bin kişi iş aramış. Sanırım Saray’ın damadının kayınpederinin canı sıkılmasın diye insanlar iş aramaktan vazgeçmiş" düşüncelerini dile getirdi.

Öztrak, "Geçen seneki iş gücüne katılım rakamlarına bakıyoruz. Eğer bu rakamları esas alsaydık, işsiz sayımız 286 bin kişi daha yüksek olacaktı. Bu durumda işsizlik oranı da yüzde 14,6’ya çıkacaktı. Daha bu yılın başında Saray ve Saray’ın damadı, yanlarında da iş aleminin başkanları çıktılar dediler ki, ‘2,5 milyon kişiye iş vereceğiz’ dediler" diye konuştu.

"HİÇBİR KRİZDE BÖYLE BİR MANZARA İLE KARŞILAŞMADIK"

"İşsizler ordusuna katılan her 100 vatandaşımızın 76’sı son bir yılda işini kaybedenlerden oluşuyor" diyen Öztrak, "Dünyanın hangi yerinde 2,5 milyon kişiye istihdam sağlayacağım diye vaat verip 623 kişi işsiz bırakan bir iktidar o koltukta oturamaz. Tarımda son 20 aydır, inşaat sektöründe ise son 18 aydır çalışanlar işini kaybetmiş. Gençlerimize umut ve iş veremiyoruz. Gençlerin işsizlik oranı son 4 aydır hep yüzde 20’nin üzerinde. 20-29 yaş arasındaki gençlerimizden ne okulda ne işte olanların sayısı ise son bir yılda 308 bin kişi arttı. Biz bu ülkenin umudu gençlerimiz diyoruz ama onlara iş veremiyoruz. Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 1 milyonu aştı. Her 100 işsiz yurttaşımızdan 27’si üniversite mezunu. Son derece derin ve yapışkan bir işsizlik sorunu ile karşı karşıyayız. Daha önce hiçbir krizde böyle bir manzara ile karşı karşıya kalmamıştık. Nitekim bir yıl ve daha uzun süredir işsiz olan yurttaşlarımızın sayısı da, 1 milyon 156 bin kişi" ifadesini kullandı.

Öztrak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İnsanlarımızın aileleri ile birlikte yaşamlarına kıymalarının ardından da bu gerçekler var. Ekonomik kriz artık büyük şirketlerimizi de sallamaya başladı. Türkiye’nin önemli firmaları üretimi durduruyor.

"ZİRAAT BANKASI KALKMIŞ SİMİTÇİLİĞE SOYUNUYOR"

Çiftçiye 10 bin liralık kredi vermek için bir ev, iki memur kefil teminat isteyen Ziraat Bankası kalkmış simitçiliğe soyunuyor. Hükûmete yakın olduğu söylenen ve sektörün en büyük simitçisi olduğu söylenen firma için milyonlarca dolarlık kurtarma operasyonu yapılıyor. Bu operasyonu yapabilmek için Ziraat Bankası ne aldı? Hükûmetin gündeminde çiftçi, işçi, esnaf yok.

ERDOĞAN'IN İNCİRLİK AÇIKLAMASINA YANIT

Dış politikayı bir süredir iç politikanın malzemesi haline getirildi. Bunlar öyle bağırarak, çağırarak işler değildir. Yapılacaksa karar verilir yapılır. Ama başı sonu, neticesi bunların hepsi bir devlet adamı ciddiyetiyle değerlendirilir bu kararlar öyle alınır. ‘Şahsım söyle düşünüyor, böyle düşünüyor’ diyerek alınacak kararlar değildir.

"KANAL İSTANBUL ASLINDA KATAR İSTANBULMUŞ"



2011 yılından bu yana Kanal İstanbul diyorlardı. Kanal İstanbul aslında Katar İstanbul imiş. Tank Palet Fabrikası’nı Katar’a peşkeş çektiniz ama ne aldınız? Bu ülkenin taşıyla bu ülkenin kuşunu daha ne kadar Katar’a vurduracaksınız? Bu ülkenin gündemi olan işsizlik bu şekilde aşılamaz. Saray artık ülkenin gerçek gündemine odaklanmalıdır.

"Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız"

Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerde görevlendirilmesine karşıyız. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız."