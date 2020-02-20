CHP'den Kanal İstanbul'a alternatif proje

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; İstanbul’a kanal projesi yerine Fırat sularının Anadolu’ya getirilmesi istedi. 1990’lı yıllarda DSİ tarafından olabilirliği projelendirilen çalışmanın gerçekleştirilmesinin ülkenin yararına olacağını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Kanal İstanbul projesi çokça konuşuldu. Kanal İstanbul ile İstanbul’un mevcut yükünün artacağını, göç alacağını, su kaynaklarının sorunlu kılınacağını, doğanın tahrip edileceğini belirtiliyor. İstanbul büyük bir deprem riski ile karşı karşıya olduğunu bilim insanları açıklıyorlar. Araştırmalar bu sonuçları veri olarak ortaya koyuyor. Kanal İstanbul Ulaştırma Bakanı ifadesi ile bir rant projesi olduğunu da söyledi.Bu proje yerine ülkenin bütünün geleceğini olumlu kılacak Fırat sularının Orta Anadolu’ya getirilmesi projesi gündeme alınmalıdır ”dedi.

Gürer“ Aksaray, Niğde, Karaman, Konya illerini kapsayan Konya Ovası Projesi Türkiye tarım alanlarının yaklaşık % 12’sini yaklaşık 3 milyon 21 bin 542 hektarı, sulanan alanların % 16 sını 909 bin 269 hektarı, Nadas alanları % 21i 835 BİN 665 Hektar alanı oluşturmaktadır. KOP bölgesi tarım alanları % 30 sulu tarım alanıdır ki buna yer altı ruhsatsız su kuyuları da dâhildi.% 70 inde ise kuru tarım alanı 2 milyon 112 bin 273 hektardır. 2011 yılında oluşturulan KOP bölgesi tamamı sulanması için 15.286 milyar metreküp sulama suyuna gereksinim vardır. Havza içinde kullanılabilir su kaynakları sınırlı olduğu gibi sulama suyunun % 60 yeraltı sularından karşılanmaktadır. Bölgede yağışların artması ve daha çok su gereken ürünlerin ekimi yapılması ile yer altı sulama suyuna talepte artmıştır” dedi.

YERALTI SULARI ÇEKİLİYOR

CHP’Lİ Vekil Ömer Fethi Gürer-yeraltı su kuyularından elde edilen sulama suyunun giderek çekildiğini Niğde bölgesinde 2009-2017 yılları arasında 6 metreden daha aşağı su inmektedir. Yeraltı su kuyulardan elektrik enerjisi ile yer üstüne çıkarılıp sulama amaçlı kullanılmaktadır. İki yılda elektrik fiyatlarında ki artış çiftçiler için tohum, ilaç, gübre, mazot kadar önemli bir girdiye dönüşmüştür. Geçen yıl elektrik faturaları ödeyemeyen çiftçi daha az sulama suyu ile ürün üretmesi verimi düşürmüş ve bu sorun giderek daha da derinleşmektedir. Çiftçi elektrik ile elde ettiği su faturasını ödeyemediği için icralık olmaktadır, Bu arada yer altı suları her yıl 3 m yakın düşmektedir. Bunun sonucu yeraltı sularının çıkarılması daha maliyetli olmaktadır. KOP bölgesinde yeni su kuyularının açılmasına izinde verilmemektedir. Kuru tarım ciddi verim ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Konya ilinde sıkça görülen yer altı suları çekilmesi sonucu oluşan obruklar vardır. Bu obruklar ile tarım alanları yok olmaktadır. Sularda çekilme obrukların daha da artacağının göstergesidir. Bu sorun giderek daha da büyümesi riski de vardır. ”diye konuştu.

FIRAT SULARI ORTA ANADOLU’YA TAŞINABİLİR

Gürer, Devlet Su İşleri tarafından Fırat Sularının Orta Anadolu’ya getirilmesi için 1990 öncesi çalışma yapıldığına dikkat çekti ve proje ile Fırat sularının Anadolu’ya getirilebildiği olduğunu ifade etti.

CHP'li Gürer, "Fırat nehrinin yan kolu olan Karasu’dan terfi ettirilerek Kızılırmak nehrine su aktarılması, devriye edilen suların Kızılırmak yatağı vasıtası ile Hirfanlı Barajına taşınması ve buradan yine terfi yolu ile KOP bölgesine taşınması olası olduğu DSİ yaptığı çalışma ile olabilirliği belirlenmişti. O günün koşullarında maliyet değerlendirmesi ile bu proje uygulanması rafa kalkmıştır. Millî Bütçe ile İstanbul Kanal’ına yaratılacak kaynak Fırat Sularının Orta Anadolu’ya getirilmesi ile kurak alanların sulanması vasıtası ile ülke geleceği kalkınması ve kurtulmasının yolunu açacaktır.” dedi.

