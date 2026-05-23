CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''ahlak'' eleştirisine sert yanıt

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım" sözlerine Özgür Özel cephesinden ilk yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, partiye ahlaki eleştiri değil, organize iftiralar atıldığını belirterek tüm partililerin tertemiz olduğunu savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay'ın yargı kararıyla iptal edilmesinin ardından başlayan sarsıntı, parti içi "ahlak ve onur" tartışmalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylar sonra kameralar karşısına geçerek yaptığı “Ahlâki değerleri düzeltmemiz lazım” çıkışına, mevcut yönetim kadrosundan çok sert bir tepki geldi.

Kılıçdaroğlu'nun "Ahlaki Değerler" Vurgusu

Görevi devralmasının ardından kamuoyuna ilk mesajlarını veren Kılıçdaroğlu, yeni CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile yapacağı telefon görüşmesini beklediğini belirtmişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına damga vuran asıl kısım, partinin kurucu ayarlarına dönüş mesajıydı. Deneyimli siyasetçi, "Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir ama ahlâki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiç eleştiri gelmemişti. Şimdi geliyor, bu ahlâki değerleri düzeltmemiz lazım" diyerek parti içinde yapısal bir temizliğin sinyalini vermişti.

Gül Çiftci'den Sert Yanıt: "Eleştiri Değil, İftira!"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Özgür Özel cephesinden ilk güçlü yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'den geldi. Halktv.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Çiftci, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını kesin bir dille reddederek süreci "iftira" olarak nitelendirdi.

Çiftci açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlâken bir eleştiri gelmiyor, ahlâki iftiralar atılıyor. Bunu yapanların da geçmişte bu ülkeyi ne kadar yanlış şeylere sürüklediğini defalarca gördük. O iftiralar üzerine yapılmış bir açıklamaya cevap vermeyi kendi değerlerime yakıştırmam. CHP'nin bütün seçilmişleri, üyeleri tertemizdir. Hiç kimse kendi ahlâkına ve onuruna halel getirecek hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır da."

Siyaset uzmanlarına göre, bu demeç savaşının arka planında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurultayı iptal ederken kullandığı "organize rüşvet ve irade fesadı" gerekçesi yatıyor.

Kılıçdaroğlu cephesi, mahkemenin bu rüşvet gerekçesini parti içindeki muhalif kanadı (Özgür Özel ve ekibini) "ahlaki" olarak tasfiye etmek için bir meşruiyet zemini olarak kullanıyor.

Buna karşılık Gül Çiftci'nin temsil ettiği kanat ise, mahkemenin bu gerekçesini hukuki bir tespit olarak değil, CHP'yi ve mevcut seçilmişleri yıpratmaya yönelik dış kaynaklı bir "iftira operasyonu" olarak çerçeveliyor.

Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararını "içselleştirmesine" verilen bu sert tepki, CHP'de önümüzdeki günlerde yaşanacak disiplin süreçlerinin çok çetin geçeceğinin habercisi.