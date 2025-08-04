CHP'den komisyon için isim önerisi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan komisyonun adında ''Demokrasi'' ve ''Adalet'' kavramlarının mutlaka olması gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Meclis bünyesinde bir komisyon kuruldu. Komisyonun kendisi var ancak ismi yok. Özellikle Kürt sorunu ve Türkiye'deki demokratikleşmenin önündeki sorunların tespiti ve çözümü için asıl işlev görmesi gereken yerin TBMM olduğunu belirttik. Milli iradenin temsilcileri olan milletvekillerinin yanı sıra söyleyecek sözü olan herkesin; sivil toplumun, derneklerin, şehit yakınlarının, gazilerin, üniversitelerin ve kanaat önderlerin gelip konuşabileceği ve böylelikle de toplumsal mutabakatı en geniş şekilde bulabileceğimiz, herkesin tatmin olduğu, toplumsal yaraları deşmeden onarabileceğimiz bir sürecin ancak ve ancak TBMM çatısı altında şeffaf, dürüst, açık, halkın gözü önünde yapılabileceğini öteden beri söylüyoruz. Komisyon önerisi bizimdi ve bu konularda hazırlığı olan bir parti olarak bu komisyona girmekten çekinmeyiz ve komisyonda da görevimizi yapacağız. Ancak bu komisyonun nasıl bir usulle çalışacağı önemlidir. Eğer amaç gerçekten silahların bırakıldığı, terörün sonsuza dek yok edildiği, demokrasinin yeşertildiği, özgürlüklerin genişletildiği, anayasanın çiğnenmediği, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulduğu bir sürecin ele alınacağı yer bu komisyon olmalıdır ve bu ancak komisyonda konuşularak yapılabilir. Bunun için öncelikle komisyonun isminden başlayarak nasıl çalışacağı, gündemi nasıl belirleyeceği, kararları nasıl alacağı ve şeffaflıkla çalışıp çalışmayacağı bizim için son derece önemlidir ve kırmızı çizgilerimizdir" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİ' VE 'ADALET' KAVRAMLARI MUTLAKA OLMALIDIR'

Emir, komisyonun nitelikli bir çoğunlukla karar alması gerektiği yönündeki önerilerinin kabul edildiğini hatırlatarak, "Komisyonun adı çok önemlidir. Bu komisyonun adında, 'Demokrasi' ve 'Adalet' kavramları mutlaka olmalıdır; çünkü demokrasi ve adalet olmaksızın Türkiye'deki kardeşliği, toplumsal barışı inşa etmemiz, kalıcı bir hale getirmemiz olanaksızdır. Türkiye'nin bütünü için, Kürt sorununu gören, tespit eden, anlayan ve çözümüne dönük demokratik adımları atmaktan çekinmeyen ancak bütün bunları yaparken tüm Türkiye'ye demokrasi ve demokrasi çıtasını yükseltmeyi öneren, aynı zamanda içinde bulunduğumuz 19 Mart yargı darbesini bertaraf edecek, AYM kararlarının ihlal edilmesini ortadan kaldıracak, seçilmişlerin cezaevinde tutulmasını ortadan kaldıracak bir süreci başlatmak zorundayız. Bunu bir yasaya, bir amaca, ajandaya bağladığınızda bu komisyon hedefine ulaşamaz. Tam da bu nedenle adından başlayarak komisyonun amacı da doğru tarif edilmelidir. Komisyonun amacı; Türkiye'de adaleti, demokrasiyi, özgürlükleri yeniden yeşertmek olmalıdır. Bunları yaptığımız zaman toplumsal barışı ve kardeşliği onarabiliriz. Başka türlü olacak işler Türkiye'de yaraya merhem olmaz ve zaman kaybına neden olur. Allah korusun Türkiye bu durumdan geriye doğru giderse çok daha olumsuz sonuçlarla karşılaşır. Bu nedenle herkesin sorumlu ve aklı başında davranmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'CHP YANLIŞ BİR ŞEYİN YANINDA OLMAK İSTEMEZ'

Komisyonun çalışma gündemini kendisinin belirlemesi gerektiğini söyleyen Emir, komisyon çalışmalarının kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşılmasını talep ettiklerini söyledi. Emir, "Olumlu tarafından bakmak istiyorum. Bu komisyonun kurulmasında ön ayak olan Sayın Meclis Başkanı ile katkı veren diğer partiler eminim ki; komisyon çalışmalarının demokrasiyi yükselteceğine, adaletsizlikleri gidereceğine, 19 Mart yargı darbesi süreci, Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve gezi tutuklularının cezaevinde tutulması ve buna benzer birçok hukuksuzluğun ortadan kalkmasına ön ayak olur. Eğer bu yapılmak isteniyorsa ve bu şekilde toplumsal barış ve kardeşlik inşa edilmek isteniyorsa biz varız. Ancak dar gündemlerini kapalı kapılar ardından hayata geçirmek istiyorlarsa CHP her zaman doğru şeylerin yanında olmak için mücadele eder, esirgemez. Yanlış bir şeyin yanında olmak istemez, halkımız müsterih olsun" dedi. Emir, komisyonda anayasa tartışması olmayacağını ekledi.

'DEMOKRASİ, ADALET VE TOPLUMSAL MUTABAKAT'

Ardından Emir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Komisyonun ismine ilişkin partisinin önerisini paylaşan Emir, "Bizim komisyon için isim önerimiz, 'Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat' ismidir. Ancak bizim için 'Demokrasi' ve 'Adalet' kavramlarının bu isim içinde mutlaka olması gerekir" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in komisyonun basına kapalı olacağı yönündeki açıklaması ile ilgili Emir, "Komisyon toplantıları ile ilgili bizim talebimiz mutlaka şeffaf olmasıdır. Şeffaflıktan geri adım atmamız söz konusu değildir. Ancak şeffaflığın nasıl sağlanacağı konusunda ilkesel duruşumuzu göstermekle birlikte bugün ve yarın toplanarak müzakere edeceğiz. Müzakereyi yürütmeden, komisyonun yerine geçip aynen Abdullah Güler'in yaptığı gibi kabalık yapmak istemem. Ancak biz ilkesel olarak mutlaka şeffaflığı sağlarız ve şeffaflığın olmadığı yerde olmayız" değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti'nin üye vermemesine rağmen üye sayısının 51 olacağını belirten Emir, nitelikli çoğunluğun 51'e göre belirleneceğini söyledi.

DHA