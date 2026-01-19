  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'den kumar ve sanal bahis hamlesi

CHP'den kumar ve sanal bahis hamlesi

CHP'den kumar ve sanal bahis hamlesi
Güncelleme:

CHP, kumar ve yasa dışı bahisle mücadele eylem planını açıklayarak, TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

Türkiye'de giderek artan kumar ve sanal bahis bağımlılığına karşı hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" diyerek kumar ve sanal bahisle mücadelede kararlılık mesajı vermişti. 

Kumar ve sanal bahis bağımlılığına karşı bir hamle de CHP'den geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Parti Meclisi Üyesi Ozan Bingöl, partilerinin 'Kumar ve Yasadışı Bahisle Mücadele Eylem Planı'nı açıklayarak, TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Parti Meclisi üyesi Ozan Bingöl, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, kumar ve yasa dışı bahisin toplumu çökerten derin bir sorun olduğunu söyleyerek, "Bu sorunu siyasi iktidar adeta görmezden geliyor, izin veriyor ve bir gelir kapısı olarak görüyor. Kumar ve bahis, ülkemizi içine alan ve artık halk sağılığını ilgilendiren derin bir güvenlik sorunudur. Sadece birilerinin kumar oynaması yanlış bir iş yapması gibi düşünülemez, aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu ve güvenlik krizidir. Bu sorun sadece oynayan kişiyi değil ya da ailesini ilgilendiren bir şey değil, tüm toplumu da ilgilendirmektedir. Baktığınızda kumar ve bahis oynama yaşının 10'lu yaşlara kadar düştüğünü görebilirsiniz. Bütün bilimsel çalışmalarda 10 yaşındaki çocukların yasal veya yasa dışı diye tanımlanan sitelerden cep telefonlarıyla kumar oynadıklarını görüyoruz. Herkesin elinde bir cep telefonu ve adeta herkesin cebinde sanal bir casino mevcut ve bu şartlar altında kumar giderek derinleşen, yaygınlaşan, ağır bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. 23 yıllık siyasi bir iktidarın kumarı durdurmak, azaltmak, etkili bir eylem planıyla mücadele etmek yerine bir vergi kapısı ve yandaşı zengin edebileceği bir mekanizma olarak görüyor" ifadelerini kullandı. Emir, yasal kumarın da aile yapısını ve toplumu derinden etkilediğini ve yasal kumarın yasa dışı kumar için öncü olduğunu belirtti.

EYLEM PLANI

Parti Meclisi üyesi Ozan Bingöl ise kumar ve yasa dışı bahisle ilgili yaşanan gelişmeleri titizlikle takip ettiklerini söyledi ve partisinin eylem planını paylaştı:

"Kumar bağımlılığı ve yasa dışı bahisin nedenleri, etkileri, sonuçları ve etkin mücadele yöntemlerine ilişkin TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması ilk önerimizdir. Akabinde bununla beraber kumarın yasal tanımının genişletilmesi, yasal kumar reklamlarına sınırlamalar getirilmesi, sorumlu oyun oynatma ilkesi tavizsiz hayata geçirilmelidir. Dağınık kumar mevzuatının tek kanunda toplanarak 'Kumar Düzenleme ve Denetleme Kurumu' oluşturulmalıdır. Yasa dışı bahis sektörünün finansal para akışının kesilmesi için kurumlar arası etkin bir iş birliği yapılması ve konuya özgün çalışma grupları oluşturulmalıdır. MASAK'ın kumar ile mücadele kapasitesi artırılmalı, uzmanlık kadrosu tekrar ihdas edilmelidir. Kumar oyunlar hazineye gelir kapısı olarak görülmemelidir. Bağımlı birey ve aileleri için destek primleri artırılmalı, kapasiteleri güçlendirilmelidir."

Bir neslin kaybedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Bingöl, kumar ile mücadelenin siyaset üstü bir konu haline geldiğini ifade etti. Bingöl, "Kumar, ulusal bir güvenlik sorunudur. Devletin asli görevi kumarı, 'Şans oyunu' adı altında normalleştirip daha çok vergi toplamak, özelleştirme geliri elde etmek değil, gençleri ve toplumun geleceğini bu bağımlılık sarmalından kurtarmak olmalıdır. Önerilen bu yol haritası, kumar illetine karşı bu eylem planı kumara karşı topyekun toplumsal bir seferberliğin ve oynatma yerine koruma odaklı bir zihniyet devriminin başlangıcı niteliğindedir. Hiçbir sorun onu yaratan bilinç düzeyiyle çözülemez" diye konuştu. 

Erdoğan talimat vermişti! Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeliErdoğan talimat vermişti! Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeliGüncel
Erdoğan talimat verdi: Çığ gibi büyüyen kumar tehlikesi için harekete geçildiErdoğan talimat verdi: Çığ gibi büyüyen kumar tehlikesi için harekete geçildiGüncel

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark açıldı!
Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark açıldı!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti!
Kafeteryada kanlı son! Ölüm haberini alan yakını çatıya çıktı
Kafeteryada kanlı son! Ölüm haberini alan yakını çatıya çıktı
Hangi doktora gitseler teşhis koyamadı! 12 yaşındaki çocuk tam 8 yıldır bu halde
Hangi doktora gitseler teşhis koyamadı! 12 yaşındaki çocuk tam 8 yıldır bu halde
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu!
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu!
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var!
Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var!
Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler
Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler
Etiketler CHP araştırma komisyonu sanal bahis kumar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kadının katilinin ilk kadın cinayeti değilmiş... Çifte cinayetten tutuklandı! Genç kadının katilinin ilk kadın cinayeti değilmiş... Çifte cinayetten tutuklandı! Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış! Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış! MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu MasterChef'te Hasan ve Sergen'in yarıştığı Altın Kupa gecesinde kupanın sahibi belli oldu MasterChef'te Hasan ve Sergen'in yarıştığı Altın Kupa gecesinde kupanın sahibi belli oldu Antalya'daki gol düellosu sonrası Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı! Antalya'daki gol düellosu sonrası Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı! Bir polis, eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu! Bir polis, eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu! Yalova'da şiddetli karda 35 kişi araçlarının içinde mahsur kaldı Yalova'da şiddetli karda 35 kişi araçlarının içinde mahsur kaldı Esra Erol'un canlı yayındaki şeriat resti birilerini rahatsız etti! Esra Erol'un canlı yayındaki şeriat resti birilerini rahatsız etti! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti, Ahmet Çakar'ın Galatasaray yorumu olay oldu Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti, Ahmet Çakar'ın Galatasaray yorumu olay oldu Liseli caniler okulun engelli temizlik görevlisini sokak ortasında bıçaklayarak katletti! Liseli caniler okulun engelli temizlik görevlisini sokak ortasında bıçaklayarak katletti!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! 26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu! Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi Menzil tarikatının İzmir'deki ''tövbe seansı'' gövde gösterisine tepki yağdı! Menzil tarikatının İzmir'deki ''tövbe seansı'' gövde gösterisine tepki yağdı! Tüm çalışanların maaşlarından ek yüzde 3 zorunlu kesinti için tarih belli oldu Tüm çalışanların maaşlarından ek yüzde 3 zorunlu kesinti için tarih belli oldu Motorine 1,15 TL zam geliyor! 19 Ocak il il güncel benzin ve mazot fiyatları listesi Motorine 1,15 TL zam geliyor! 19 Ocak il il güncel benzin ve mazot fiyatları listesi Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var! Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var! Piyasalara Trump bombası düştü: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor! Piyasalara Trump bombası düştü: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor!