  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'den KYK faiz kararıyla ilgili açıklama

CHP'den KYK faiz kararıyla ilgili açıklama

CHP'den KYK faiz kararıyla ilgili açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından KYK borç faizlerinin silinmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası KYK borçları faiziyle ilgili merakla beklenen kararı açıkladı. Alınan karara göre, KYK borçlarının faizleri silindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına muhalefet cephesinden yanıt gecikmedi.

"GENÇLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KYK borç faizlerinin silinmesi de tamam. Gençlerimize hayırlı olsun. Sn. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlemeye devam edin."

Etiketler faiz karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı: KYK kredi borcu faizleri silindi!
AK Parti'den AK Parti'ye ekonomi eleştirileri
Yeşil sahalarda deprem! Ronaldo'dan sürpriz imza
Böylesini ne duydunuz ne gördünüz... Makatından çıkan doktorları bile şoke etti
KYK borcunu ödeyenlerin faizleri silindi mi?
Mesai saatleri değişecek mi ? Bakan açıkladı
Bildiklerinizi unutun! Koronavirüsün en yaygın belirtileri değişti
2023 model Toyota Crown tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
Geldiler, yediler, içtiler içine edip gittiler!
Gençlere ''ödemeyin'' demişti: Kılıçdaroğlu KYK faiz kararı sonrası yeni bombayı patlattı