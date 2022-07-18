CHP'den KYK faiz kararıyla ilgili açıklama
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından KYK borç faizlerinin silinmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası KYK borçları faiziyle ilgili merakla beklenen kararı açıkladı. Alınan karara göre, KYK borçlarının faizleri silindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına muhalefet cephesinden yanıt gecikmedi.
"GENÇLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"KYK borç faizlerinin silinmesi de tamam. Gençlerimize hayırlı olsun. Sn. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlemeye devam edin."
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