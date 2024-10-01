  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'den Meclis açılışı için vekillere ''Erdoğan'' talimatı

CHP'den Meclis açılışı için vekillere ''Erdoğan'' talimatı

CHP'den Meclis açılışı için vekillere ''Erdoğan'' talimatı
Güncelleme:

CHP grubunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkacağı öğrenildi.

TBMM'de yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan ile Bekir Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurtulmuş, anıta çelenk bıraktı. 

CHP'den Meclis açılışı için vekillere ''Erdoğan'' talimatı - Resim : 1

CHP'DEN VEKİLLERE ERDOĞAN TALİMATI

CHP yönetimi Meclis’in açılışı öncesi milletvekillerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu Salonu’na girişinde ayağa kalkmaları ancak alkışlamamaları için mesaj gönderdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yeni yönetimiyle ilk defa yasama yılı açılışını gerçekleştirecek CHP, bu dönem öncekilerin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince oturarak protesto etmeyecek.

Bunun yerine parti yönetiminden milletvekillerine ayağa kalkmaları ancak Erdoğan’ı alkışlamamaları yönünde mesaj gittiği öğrenildi.

Bazı vekillerin ise bu mesaja karşı tepki gösterdiği ve açılış sırasında kuliste bekleyeceği belirtildi. 

Cumhuriyet

Etiketler CHP recep tayyip erdoğan milletvekili meclis açılışı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı, Yalı Çapkını'nın sürprizi bozuldu Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı, Yalı Çapkını'nın sürprizi bozuldu İstanbul'da korkunç olay: Bir genci döve döve bayıltıp, elektrik vererek katlettiler İstanbul'da korkunç olay: Bir genci döve döve bayıltıp, elektrik vererek katlettiler Söylemezsem Olmaz ekibinden büyük ayıp: Kadir Ezildi'nin nişanlısını ifşa ettiler Söylemezsem Olmaz ekibinden büyük ayıp: Kadir Ezildi'nin nişanlısını ifşa ettiler Önce eşini vurdu, sonra intihar etti Önce eşini vurdu, sonra intihar etti İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar Erdoğan'ın 2028 planı belli oldu Erdoğan'ın 2028 planı belli oldu Ekmeğe bir zam daha yolda: 15 TL olacak Ekmeğe bir zam daha yolda: 15 TL olacak Türkiye bir değerini daha yitirdi: Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Türkiye bir değerini daha yitirdi: Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Bahçeli CHP ve gazetecileri tek tek tehdit etti Bahçeli CHP ve gazetecileri tek tek tehdit etti Hava durumu ''yok artık'' dedirtecek: Şimdi de kış gidiyor, yaz geliyor Hava durumu ''yok artık'' dedirtecek: Şimdi de kış gidiyor, yaz geliyor
Melisa Döngel gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı Melisa Döngel gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı 14 yaşındaki kıza toplu istismar: 10 zanlı tutuklandı 14 yaşındaki kıza toplu istismar: 10 zanlı tutuklandı Bingöl'ün Yayladere ilçesinin beklediği Türkiye güzeli İdil Bilgen bakın nereden çıktı Bingöl'ün Yayladere ilçesinin beklediği Türkiye güzeli İdil Bilgen bakın nereden çıktı Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri üzerinden iğrenç ifadeler Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri üzerinden iğrenç ifadeler Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu Bakan'dan beklenen mesai saatleri ve emekli maaşına zam açıklaması geldi Bakan'dan beklenen mesai saatleri ve emekli maaşına zam açıklaması geldi Tayland'da facia: Okul servisi yandı, 16'sı çocuk, 3'ü öğretmen 19 kişi öldü Tayland'da facia: Okul servisi yandı, 16'sı çocuk, 3'ü öğretmen 19 kişi öldü Dünya genelinde 2024 yılında en çok arıza yapan araç markaları belli oldu Dünya genelinde 2024 yılında en çok arıza yapan araç markaları belli oldu İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı Narin'in babası: ''Katil ondan başkası değildir'' Narin'in babası: ''Katil ondan başkası değildir''