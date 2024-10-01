CHP'den Meclis açılışı için vekillere ''Erdoğan'' talimatı

CHP grubunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkacağı öğrenildi.

TBMM'de yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan ile Bekir Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurtulmuş, anıta çelenk bıraktı.

CHP'DEN VEKİLLERE ERDOĞAN TALİMATI

CHP yönetimi Meclis’in açılışı öncesi milletvekillerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu Salonu’na girişinde ayağa kalkmaları ancak alkışlamamaları için mesaj gönderdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yeni yönetimiyle ilk defa yasama yılı açılışını gerçekleştirecek CHP, bu dönem öncekilerin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince oturarak protesto etmeyecek.

Bunun yerine parti yönetiminden milletvekillerine ayağa kalkmaları ancak Erdoğan’ı alkışlamamaları yönünde mesaj gittiği öğrenildi.

Bazı vekillerin ise bu mesaja karşı tepki gösterdiği ve açılış sırasında kuliste bekleyeceği belirtildi.

Cumhuriyet