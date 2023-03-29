CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu! TİP'e geçti

Tunceli’den CHP milletvekili aday adaylığını açıklayan Fidan Aydın, partisinden istifa ederek TİP'e geçti.

Tunceli'de 14 Mayıs genel seçimleri için, 2 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday adaylığını açıklayan Fidan Aydın, 27 Mart'ta ise partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçti.

"KADINLARIN ÖNÜNDEKİ BARİYERLER KALDIRILMALI"

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, 10 yılı aşkın süredir CHP üyesi olduğunu söyleyen Fidan Aydın, adaylığını geri çekmesi ve istifa gerekçesine dair şu ifadeleri kullandı:

“CHP’den aday adayı olmak, ilimizde kadının toplumsal temsiliyetini sağlamak açısından çok önemliydi. Ancak her seçim sürecinde olduğu gibi bu dönemde de daha aday adaylık sürecinde CHP’nin milletvekili tercih ve kriterleri değişmedi. Öncelikle paranızın olması ve genel merkezle ilişkilerinizi iyi tutmanız gerek. Ülkeyi yeniden inşa eden bir partinin milletvekili kriterleri artık bu kadar sıradanlaşmamalı ve kadınların önündeki bariyerler gerçek anlamda ortadan kaldırılmalı. Aday adaylık başvurusu yapılırken bile adayın belli olduğunun söylenmesi, adaylık başvurularımızın formalitede kalması beni istifaya sürecine götürdü. CHP zengin adamlar kulübü olmaktan vazgeçmeli, kadınlara ve gençlere yol açmalı.”

"ÖNCELİK KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI OLMASI"

Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) geleneğinden geldiğini, Deniz Gezmiş’in yoldaşı olduğunu ve 19 yaşında kurduğu ‘Yurtsever Devrimci Kadınlar Derneği’ ile başlayan mücadelesinin sürdüğünü ifade eden Aydın, TİP’e geçiş nedenine dair ise şöyle konuştu:

“TİP, Türkiye sosyalist hareketi içerisinde dişe dokunur bir kitle politikası uygulayan tek hareket ve gerçek anlamda gençlere, kadınlara, üreticilere ve emekçilere hitap ediyor."

Partisinden istifa etse de önceliğinin Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olması olduğunu söyleyen Aydın, “Bir oy Kılıçdaroğlu’na, bir oy TİP’e” çağrısında bulundu.

Gazete Duvar