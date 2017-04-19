CHP'den ret kararına ilk yorum geldi

YSK’nın, CHP’nin yaptığı iptal talebini reddetmesi kararını CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan değerlendirdi.



CNN Türk canlı yayınına katılan Tezcan şunları söyledi:

İptal talebimizi reddetti. Öncelikle oy çokluğuyla reddedilmiş talebimiz. 10 üye ret oyu kullanmış, bir üye iptali gerekir demiş. O bir üyeye teşekkür ediyoruz. Ama karar bizi mutlu etmedi. Bu YSK, sayım döküm sırasındaki bu tutum nedeniyle seçimlere meşruiyet sorunu yaratmıştır. Bu seçimleri gayri meşru noktaya düşürmüştür. Sorunlu bir kampanya süreci yaşanmıştı, sorunlu oylama süreci yaşandı.YSK mühürsüz oy pusulaları ve zarfları geçerli hale getirmiştir.

YSK referandumun iptal başvurusunu reddetti

Kanuna açık bir aykırılıkla geçerli hale getirmiştir. Bugün iptal kararı verseydi Türkiye yeni bir noktaya gidecektir. YSK kendisini birincisi kanun koyucunun yerine koymuştur. Mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması suretiyle, YSK seçim hilesine fırsat vermiştir. Organize oy hırsızlığı...

O gün sabahtan Türkiye'de hiçbir seçimde karşılaşmadığımız, eksik oy pusulası ve zarfların göndertildiği ihbarları geldi. YSK'ya bildirdik, bize 'paketleme hatası' dediler.

BU KARAR ÇIKTI, NE YAPACAKSINIZ?

Sabah oy pusulaların eksik gönderilmesi, pusulalar çalındı, dışarda tercih mühürleri vuruldu, mühürsüz oy pusulası geçerli kararı da bunları geçerli hale getirdi. YSK başkanı çıkmış ‘filigranlı oy’ diyor. Filigranlı ama sahte oya müsaade etmiş olursun. YSK’dan şunu talep etti arkadaşımız, kaç tane eksik pusula teslim edilmiş sabah, bunun sayısı kaç? Bu incelemeyi dahi yapmadan talebimizi reddetti.

Bundan sonra, bu sadece hayır oyu verenlerin oyuna karşı sıkıntı değil, 49 milyon bütün vatandaşa haksızlıktır. Evet oyu verenlerin de oyunu tartışmalı hale getirmiştir bu karar.

Bundan sonrasına gelince, bütün hukuk yollarını işleteceğiz. Bugün yetkili kurullar, gerekçeli kararı görelim dedi. O gerekçeli kararı gördükten sonra bu mücadelenin nereye gideceğini, yetkili kurullarımız karar verecek. Sanırım bugün yayınlayacaklardır.

Bundan sonraki hukuk yolunda, AYM, AİHM, hangi aşamalarda nasıl gidileceği konusunda iki değerlendirme yapacağız. Yarın hukukçularımızla toplanacağız, ikincisi siyasi bir karar vereceğiz ve yol haritamızı açıklayacağız.