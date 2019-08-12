CHP'den ''RTÜK üyeliğini TBMM düşürsün'' teklifi !

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu tarafından seçilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerinin, görevlerini yerine getirememe ya da kötüye kullanma gibi gerekçelerle yine TBMM tarafından düşürülebilmesini öngören bir yasa teklifi hazırladı. CHP’li Özel, RTÜK üyelerinin görev süreleri boyunca yetki ve sorumluluklarını nasıl kullandığının TBMM Genel Kurulu’nca denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Özel tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Yasa’da değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklif, TBMM Genel Kurulu’nca seçilen RTÜK üyelerinin, üyeliklerinin yine TBMM Genel Kurulu’nca düşürülmesini öngörüyor. Teklif, görev süresi boyunca görevini kötüye kullanan ya da layıkıyla yerine getirmeyen RTÜK üyelerinin TBMM üye tamsayısının üçte ikisinin oyuyla üyeliklerinin düşürülmesini içeriyor. Teklife göre, bir üye hakkında düşürme önergesi TBMM üye tamsayısının dörtte birinin imzasıyla verilebilecek. Teklifin gerekçesinde, “TBMM’nin üst kurulun üyelerini seçiyor olması nedeniyle, üyeleri hakkında denetleme yetkisine sahip olmasının da doğal olduğu değerlendirilmektedir. Kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirmeyen, sorumluluklarını ihmal eden üst kurul üyeleri hakkında TBMM üyelerince düşürme önergesi verilmesi amaçlanmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, “RTÜK üyeleri TBMM Genel Kurulu’nda seçilmektedir. 6 yıllık görev süreleri boyunca, TBMM’nin bu üyeler hakkında denetim hakkına sahip olması gerekmektedir. Dünyada ‘geri çağırma ilkesi’ olarak tanımlanan ve seçilmiş kişilerin seçildikleri yöntemle görevden düşürülebilmelerinin öngörüldüğü mekanizmalar bulunmaktadır. Geçen yasama döneminde benzer bir düzenlemeyi TBMM Başkanı için de hazırlamış ve TBMM Başkanlığı’na sunmuştuk. Özellikle RTÜK Başkanı ve üyelerinin son dönemde yaptığı bazı açıklamalar, RTÜK tarafından verilen bazı kararlar dikkate alındığında, TBMM üyeleri tarafından seçilen RTÜK üyeleri için de benzer bir mekanizma kurmanın gerekli olduğu açıktır” açıklamasını yaptı.