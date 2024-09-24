CHP'den ''Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'' hazırlığı

CHP, 30 Eylül Pazartesi günü Ankara’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığında “Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı” düzenleyecek.

CHP, parti programı çalışmalarını hızla sürdürürken, sağlık konusunda da düğmeye basıldı. CHP, 30 Eylül Pazartesi günü Ankara’da “Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı” düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kasım 2025’teki erken seçim çağrısının ardından CHP’nin gölge kabinesi parti programı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığında yapılacak sağlık çalıştayı yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla 30 Eylül Pazartesi günü Ankara’da düzenlenecek “Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı”nda, akademisyenler, uzmanlar ve siyasetçiler bir araya gelerek CHP’nin sağlık politikalarına ilişkin yol haritasını tartışacak.

PROGRAMDA NELER VAR?

Tüm gün sürmesi planlanan çalıştay, saat 10.00’da Aksaz Şahbaz’ın açış konuşmasıyla başlayacak. Çalıştayda, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği başkanlarının konuşmaları ardından CHP Lideri Özel konuşacak.

Programın devamında, Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala, “CHP Birinci Basamağa Nasıl Bakıyor” başlıklı bir sunum yapacak. Pala’nın ardından Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinde yerel yönetimler konusunda açıklama yapacak.

Saat 14.00-16.00’da grup çalışmaları ve raporların hazırlanması bölümüne geçilecek. Katılımcıların bilgisine sunulacak raporlar üzerinde değerlendirmeler yapılacak.