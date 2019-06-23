CHP'den Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi duyurusu

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi'nin numarasını paylaştı. Kaftancıoğlu paylaşımında, "Uzman avukatlarımız her sorunuzu yanıtlayacak, sorunları çözecek ve gerektiğinde anında müdahale edeceklerdir." dedi.

İşte Kaftancıoğlu'nun paylaşımı:

Gençler, ben kriz merkezinin değil koordinasyonun başındayım:)

O nedenle sorularınız ve sorunlarınız için mümkünse 👇 numarayı arayın.

Uzman avukatlarımız her sorunuzu yanıtlayacak, sorunları çözecek ve gerektiğinde anında müdahale edeceklerdir.

#HerSeyÇokGüzelOlacak