CHP'den şehir hastanesi tepkisi !

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışığlu, sağlık alanındaki sorunları gündeme getirmek için inşaatı yarım kalan Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı. CHP İl Başkanı Karaca, “İnanılmaz maliyetlerle açılan ve işletilen Şehir Hastanesi'ni ayakta tutmak için mi 3 hastane kapatıldı? Yeni yapılmakta olan hastane binaları bu yüzden mi yarım bırakıldı?” diye sordu.



CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Devlet Hastanesi, Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi’nin kapatılarak Bursa Şehir Hastanesi’ne taşındığını hatırlatarak şöyle konuştu

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi kadrosunun yarısından fazlası Bursa Şehir Hastanesi’nde görevlendirildi. Kapasitesinin yaklaşık üçte biri düzeyinde hizmet vermek zorunda bırakıldı”

“YAKLAŞIK BİN YATAK KAPATILMIŞ DURUMDA”

Bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi açılırken, Bursa’da mevcut kamu hastanelerinin yaklaşık bin yatağı da kapatılmış durumda. Muradiye’deki Devlet Hastanesi’nin acil servisi, yoğun bakımları ve hasta odaları için halktan milyonlarca TL bağış toplanmıştı.

Bağışlarla yenilenen hastane kapatıldı, kaderine terk edildi. Muradiye Devlet Hastanesi’nin 250 yataklı bir hastane olarak yeniden açılacağı söylenmekteyse de bugüne kadar hiçbir somut adım atılabilmiş değil.

Acemler’de yeni yapılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatı, Celal Sönmez ailesi tarafından bağışın tümü peşin ödenmiş olmasına rağmen durdu.

Günlük 15 bin hastaya hizmet vermesi planlanan hastane; Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Zübeyde Hanım Doğum Evi ve Çekirge Devlet Hastanesi’ni bünyesinde barındıracaktı.



Bu hastanede inşaat kaba inşaat aşamasında bulunuyor. Proje tutarı 225 milyon TL olan ve 2020 yılında açılması planlanan Yıldırım’daki eski Tıp Fakültesi arsasına yapılacak olan 600 yataklı Devlet Hastanesinin ise ödeneksizlikten henüz inşaatına bile başlanmadı.

BİR YILLIK KİRAYLA, BİNALARI YAPMAK MÜMKÜNDÜ

Karaca, yapımı bitirilmeyen bu iki hastanenin toplam yatak sayısının Bursa Şehir Hastanesi yatak sayısı ile aynı olduğuna işaret ederek, “Bu iki hastanenin topyekün yapımı için toplam olarak 596 milyon TL ödenmesi söz konusuyken, sadece Bursa Şehir Hastanesi’ne yılda 400 milyon TL’nin üzerinde kira ödeneceği konuşuluyor. Şehir Hastanesi’nin bir buçuk yıllık kirasıyla bu iki hastanenin tamamını yaptırmak mümkünken, önümüzdeki 25 yılımızı borçlandırarak, döviz ve enflasyona endeksli haksız kira ödenmesi kabul edilebilir mi? Bu hangi vicdana sığar?” diye sordu.

KARACA’DAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Karaca ayrıca Muradiye’deki Devlet Hastanesi’nin en kısa sürede yeniden açılmalı diyerek Bursa’da yaşanan sağlık hizmetlerine erişim sorunlarının ortadan kalkması için şu önerilerde bulundu:

Kapatılan diğer iki hastanenin (Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi) arsaları, kamu yararı gözetecek biçimde sağlık tesisi olarak bina yapılmak üzere planlanmalıdır.

Kapatılan hastanelerdeki tıbbi malzemeler ve donanım kullanılmalı ve israf önlenmelidir.

Acemler’deki 750 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin ve Yıldırım’daki 600 yataklı Devlet Hastanesinin inşaatları ivedilikle bitirilmeli bir an önce bu iki hastane de bir an önce hizmete açılmalıdır.

Bursa Şehir Hastanesi kamulaştırılmalı; şirketlerin yönetiminden alınarak 3.basamak devlet hastanesi olarak hizmet sunmalıdır.