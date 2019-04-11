CHP'den skandal iddia: ''Başakşehirli futbolcular dikkat etsin !''

AKP kanadının Büyükçekmece konusunda dile getirdiği usulüzlük iddiaları üzerine geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı inceleme üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde yaklaşık bin 500 polis, seçim öncesi ilçede adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol etmek üzere ellerinde bulunan adreslere gitmişti.

Yurt gazetesinden Edda Sönmez'in haberine göre Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı söylemlerinin ardından CHP tarafından sarsıcı iddialar gündeme gelmişti. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP’nin Büyükçekmece adayı ve Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gözüken Mevlüt Uysal’ın Büyükçekmece’deki sahte seçmen iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunara "Seçmen kaydırma işini AKP’li Mevlüt Uysal yaptı” demişti.

Karabat dün yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda Büyükçekmece üzerinden İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için algı yaratılmaya çalışıyor. Kanunen seçmen listeleri ocak ayında kesinleştiği için bunlara artık itiraz edilmesinin hiçbir hukuki temeli yok. CHP'yi seçmen taşımakla itham eden AKP'nin başkan adayı, aslında kendisi seçmen taşımış" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edilen Büyükçekmece'de polisin evlere gidip yurttaşa bazı sorular sorduğu ortaya çıkmış, yurttaşlar polisin kendilerine hangi partiye oy verdiğini sorusu yönelttiğini söylemişti.

Karabat bugün YURT'a yaptığı açıklamalarda iddialarına yenilerini ekledi. Çarpıcı iddialarda bulunan Karabat, Büyükçekmece'de yaşanan olaylara İGDAŞ'ın da işin içinde olduğunu söylerken, Başakşehirli futbolcuların da işin içinde olduğu ihtimali bulunduğunu dile getirdi.

Karabat'ın açıklamaları şu şekilde:

Karabat'ın Mevlüt Uysal'a yönelttiği sorular konusunda kendisine açıklama yapıp yapmadığı sorusuna, "Bu açıklamalarım devam edecek, bu verdiğim bilgiler objektif ve sabit bilgiler. YSK'dan aldığımız bilgiler. Seçmen listelerinden alınan bilgiler. Dolayısıyla Mevlüt Uysal'ın bunlarla ilgili açıklama yapacak hali olamaz. Bi açıklama da yapmadı zaten." yanıtını verdi.

'İGDAŞ DA İŞİN İÇİNDE'

Bundan sonra açıklayacağım başka isimler de var. Uysal bunların altında ezilecek. Çünkü görünen o ki, en yakın çalışma arkadaşları yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir Belediyesi, Büyükçemece Belediyesi'nde, en yakın çalışma arkadaşlarının akrabaları ciddi bir orginzasyonu kendileri yapmıştır. Bu işin içinde devletin üst bürokratları da var. Ali İhsan Sılkın İgdaş Genel Müdürü. İGDAŞ Avcılar İdari İşler Şefi Nurullah Mutlu. AKP'li Mehmet Mutlu Büyükçekmece Nüfus Müdürü. Hepsi aynı evde kayıtlılar. Bunlar Mehmet Mutlu'nun evine 4 ocak itibariyle gelmişler. Çok net bir şekilde şunu söylemeliyiz ki, bütün seçmen listeleri gibi bunları açıklıyoruz ama seçmen listelerine itiraz süresi var. Süre tamamlanmış, itiraz süresinde hem AKP hem de CHP itirazda bulundu. Seçim kurumları da bunları değerlendirdi. Şimdi ne diyo AKP'liler... 'Seçim sonucuna etki edecek müessil fiiller oluşmuş, ortaya yeni bir fiil çıkmamış'... Sadece bu konuşulan konular üzerine İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuşlar. İl seçim kurumları bu itirazlarla ilgili görüş belirtmiş dolayısıyla, YSK sürecini bazen kullanmışlar bazen de kullanmamışlar. Neticede YSK'nın kararıyla bunlar kesinleşmiş ve listeler askıya çıkmıştı. Şimdi YSK şunu söyleyebilir mi; kendi kesinleştirdiğin listelerde usulsüzlük olduğu sebebiyle 'seçim iptali yapabilir miyim?' Daha önceki emsal kararları da var.

'YAMAN SOYADLI KİŞİ SANA NE HATIRLATIYOR?'

Böyle bir şey yok. Eğer kaldı ki seçmen değişikliği varsa bile bunu Mevlüt Uysal yapmış, yenilince bunu CHP'nin aleyhine kullanıyolar. Durum budur. Ben Twitter hesabımda bunları ara ara paylaşıyorum, bu arkadaşların kim olduğuna dair araştırmalar yapıyoruz. Dün de açıkladım. Mevlüt Uysal'ın sekreteri, askerlik arkadaşı ve eşi, Uysal'ın koruması konumundaki kişi, yine AKP'nin Başakşehir ilçe yöneticisi, çok yakın arkadaşı olan... O ismi açıklamıcam... Uysal'a sadece sunu şöylüyorum. Yaman soyadlı kişi sana ne hatırlatıyor? Ve onun sivaslı akrabaları... Erdem Gökçeker diye AKP'nin Aksaray'da ve İç Anadolu'da seçim koordinasyonundan sorumlu yöneticisi Büyükçekmece seçmeni olarak görünüyor.

'BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR DA DİKKAT ETSİN'

Şüphe ettiğim her şeye bakıyorum. Başakşehir futbolcuları da dikkat etsin onların da isimleri çıkabilir. Araştırıyoruz.

Mevlüt Uysal isterse devam edebiliriz. Antalya'dan 75 kişi Büyükçekmece'ye gelmiş. Uysal'ın kendisi Antalyalı. Uysal soyadlı 44 kişi il dışından, 22 il içinden Büyükçekmece'ye gelmiş.