CHP'den Soçi mutabakatı yorumu: ''Akıl alır gibi değil!''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye ve Rusya’nın Soçi mutabakatına ilişkin, “Dünkü anlaşma Amerikan tezini doğruluyor. Hatta anlaşmanın öyle bir yeri var ki akıl alır gibi değil. Rusya ve rejim güçlerinin bulunacağı ama Türkiye’ye yasak Kamışlı’da bir alan da var. Amerika üzerinden ve Rusya üzerinden birinde rejimin kolaylaştırıcılığıyla birinde sadece Amerika’nın varlığında PYD ile anlaşma yapılıyor” dedi.

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 2020 bütçesinin “halkın bütçesi olmadığını, sarayın bütçesi olduğunu” savundu.

Meclis‘te yapılacak bütçe görüşmelerine değinen Özel, “Çok renkli ve çok iddialı bir bütçe muhalefetini kamuoyunun izlemeye hazır olmasını söylüyoruz” dedi.

“SARAYDA KİLOSU 4 BİN LİRA OLAN BEYAZ ÇAY İÇİLİYOR”

Bütçeden Beştepe’ye ayrılan payı eleştiren Özel, “Sarayda kilosu 4 bin lira olan beyaz çay içiliyor. Kim ödüyor, hepimiz ödüyoruz. Asgari ücretlinin maaşından kesilen vergiyle. Asgari ücretli kilosu 3 lira olan unu almakta zorlanırken 87 liralık badem unu alıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“DÜNKÜ ANLAŞMA AMERİKAN TEZİNİ DOĞRULUYOR”

Soçi Zirvesi’nde alınan kararları değerlendiren Özel, şunları söyledi:

“Kan akmayacaksa iyi bir şeydir. Barışa hizmet eden her anlaşma iyi bir anlaşmadır ama dün attığımız imza neyi gösteriyor? Dünkü anlaşma Amerikan tezini doğruluyor. Rusya ile yaptığımız anlaşmada rejim güçlerinin orada bulunmasını hatta anlaşmanın öyle bir yeri var ki akıl alır gibi değil, Rusya ve rejim güçlerinin bulunacağı ama Türkiye’ye yasak Kamışlı’da bir alan da var. Yani Türkiye, Suriye’den terör odaklarını uzaklaştırmaya daha doğrusu kendisinden ileri itmeye uğraşırken Türkiye’ye güvenli bölge tanımlaması yaparken Türkiye’ye yasaklı bölgede tanımladılar.

“AMERİKA’NIN VARLIĞINDA PYD İLE ANLAŞMA YAPILIYOR”

Amerika üzerinden ve Rusya üzerinden birinde rejimin kolaylaştırıcılığıyla birinde sadece Amerika’nın varlığında PYD ile anlaşma yapılıyor.”

“FİLLERİ TEPİŞTİRİRSENİZ ALTTA ÇİMENLER EZİLİR”

Bir soru üzerine Özel, “Eğer siz Suriye’de filleri tepiştirirseniz altta çimenler ezilir. Filler Amerika, Rusya, dolaylı olarak İran ve Çin Suriye’de tepişti, Türk ve Suriye halkları ezildi” dedi.

“ŞAM REJİMİYLE GEÇEN HAFTAYA GÖRE ÇOK DAHA DOĞRUDAN BİR İLİŞKİ KURULMUŞ DURUMDA”

Özel, “Dünden itibaren Adana Mutabakatı diye Rusya’yla imza atıp Rusya’nın garantörlüğünde Şam ile dolaylı bir ilişki kuruyorsan bunun Türkçesi sorunun içindedir” dedi. “Bu dolaylı bir ilişki mi?” sorusuna da Özel, “Şu anda Şam rejimiyle geçen haftaya göre çok daha doğrudan bir ilişki kurulmuş durumda” yanıtını verdi.

YILMAZ ATEŞ’E YANIT VERDİ

“Yılmaz Ateş, CHP FETÖ tarafından teslim alındı diyor, ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Yılmaz Ateş kendisini siyaseten gündeme getirebilmek için geçmişte çok önemli görevlerde bulunduğu bir siyasi partiye doğrudan, kasten ve taammüden ihanet etmiştir. Söyledikleri sözlerin hiçbir noktasında gerçekle bir bağdaşma olmadığı gibi bunun kişisel, siyasi, çıkar, ikbal ve gündemde kalma maksadıyla yapıldığına hiçbir CHP’linin şüphesi yoktur. Kendisini noktasız, virgülsüz bir şekilde ayıplıyoruz, kınıyoruz” dedi.



