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CHP'DEN SONRA İYİ PARTİ DE YSK'YA BAŞVURDU
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  4. 08 Mayıs 2019 14:33

CHP'den sonra İYİ Parti de YSK'ya başvurdu

CHP'nin ardından İYİ Parti de 31 Mart İstanbul seçimlerinin tümünün iptal edilmesi için tam kanunsuzluk iddiaasıyla YSK'ya itirazda bulundu.

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