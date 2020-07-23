CHP'den sosyal medya düzenlemesi için flaş karar!

AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis'e sunulan sosyal medya teklifine CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Düzenleme yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız" dedi.

Adıgüzel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"OLDU BİTTİ YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BİR TEKLİF"

"Biliyorsunuz dijital mecralarla ilgili ihtisas komisyonunun kurulmasına karar verildi. Bu hafta da içinde de yasalaşacak bu teklif ve dijital mecralarla ilgili yeni bir ihtisas komisyonu oluşacak. Milyonlarca vatandaşımızı etkileyen -Türkiye'de neredeyse 50 milyondan fazla vatandaşımız sosyal medya mecralarını kullanıyor- bunları görmezden gelerek oldu bitti yöntemiyle, ben yaptım oldu yöntemiyle bir teklif Meclis Başkanlığı'na sunulmuştur.

"BU TEKLİFİN CİDDİ BİR SANSÜR GETİRDİĞİNİ GÖRDÜK"

Bugün de Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Salı günü iktidar temsilcileri bizimle görüşmek istediler. Bilmediğimiz bir teklifle ilgili görüşmek istemediğimizi belirttik. Sonra uzman arkadaşlarla ve yöneticilerimizle yaptığımız değerlendirmede teklifin internet kullanıcılarına ciddi bir sansür getirdiğini gördük ve CHP olarak bu teklifi desteklemeyeceğimizi söyledik. Ciddi bir çalışma yapmak istiyorsanız; bütün muhalefet partilerinin, üniversitelerin, uzmanların, hizmet sağlayan firmaların katıldığı bir çalışmayla bu işi çözelim dedik.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

Meclis'e sunulan kanun teklifi yasalaşırsa; Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağ platformlarının yaygın olarak kullanıldığı Türkiye sosyal ağları yeni bir süreç bekliyor.

AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili hazırlanan teklifin içeriğine ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti. Zengin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Amaç sosyal medyada tacize ve hakarete son vermek. Şirketler Türkiye'de ofis açıp muhataplık oluşturmalı. Eğer Türkiye'de temsilci bulundurmazlarsa beş aşamalı yaptırım süreci var. Birincisi 10 milyon lira idari para cezası ve 30 günlük bekleme süresi… Eğer yine olmazsa 30 milyon lira bir ceza olacak. Sosyal ağ sağlayıcılara üç aylık reklam vermeme cezası getirilecek.

* Bu da yerine getirilmezse sulh ceza hakimliğine başvurabilecek ve yüzde 50 bant daraltma, yine hayata geçirilmezse yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Bu mahkemelerin kararıdır. Eğer böyle bir karar verilirse erişim sağlayıcılar dört saat içinde bu kararı yerine getirecek.

48 SAAT İÇİNDE CEVAP VERMEK ZORUNDA

* Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara 48 saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara 5 milyon lira para cezası verilebilecek.

* Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

“İSMİM BU İNTERNET SİTELERİYLE YAN YANA GELMESİN”

* Siz yargı kararlarına başvuruyorsunuz, mevcut hukuk sistemi içerisinde sonuç alıyorsunuz. Fakat tüm bunlara rağmen adınızı yazdığınızda, bu konuya dair bir şey girdiğinizde sizinle alakalı geriye dönük tüm bilgiler önünüze geliyor. Bu düzenlemeyle; ilgili kişi, ‘kişilik haklarını ihlal eden bazı internet siteleriyle ilişkilendirilmesinin engellenmesini' talep edecek. “Benim ismim bu internet siteleriyle yan yana gelmesin” talebinde bulunabilecek.

AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesindeki asıl amaç bu mu ?