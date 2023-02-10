CHP'den sosyal medya kısıtlamasına suç duyurusu

CHP, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında, sosyal ağlarda iletişimde bant daraltılması kararı ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

CHP, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında, sosyal ağlarda iletişimde bant daraltılması kararı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma açılması talep edildi. NE OLMUŞTU? 8 Şubat'ta sosyal medya platformu Twitter'a kısıtlama getirilmişti. Küresel internet erişimini takip eden NetBlocks, Türkiye’de gerçek zaman ağ verilerinin Twitter’ın kısıtlandığını doğruladığını bildirmişti. Tepki çeken kısıtlama kararının ardından birçok kullanıcı VPN ile Twitter'a erişim sağlamış, bir süre sonra platform yeniden erişime açılmıştı.