CHP'den Soylu'ya yanıt: ''Hazmedeceksiniz''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği yanıtta, "Soylu'nun kullandığı lisana bakıyorum, devlet falan hiçbirini bilmiyor. Büyükçekmece'de evlerde büyük bir polis terörü yaratılıyor. Bu saatte mi aklınıza geldi? Sayın Soylu 'beka'yı hangi cami avlusunda unuttunuz?" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Büyükçekmece’deki sahte seçmen iddiasıyla Ocak 2019’da soruşturma açıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi. Öztrak, “Zaman yetmedi ne demek? Anlaşılan Sayın Soylu hayali terörist listeleri peşinde koşarken sağı solu belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını teröristlikle suçlarken bu soruşturmayı yapmayı unutmuş” dedi.

Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun Büyükçekmece’deki sahte seçmen iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Büyükçekmece’de bizim geçersiz oyları tam olarak ortaya çıkarmaya vaktimiz olmadı diyor. Bu ne demek anlayamadım. Büyükçekmece’de bir adli olay var. Oradaki geçici görevli işçinin yapmış olduğu birtakım usulsüzlükler nedeniyle tutuklanması söz konusu. Ne zaman? 18 Ocak.

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşti 31 Ocak. Seçim ne zaman yapıldı 31 Mart.

Zaman yetmedi ne demek? Anlaşılan Sayın Soylu hayali terörist listeleri peşinde koşarken sağı solu belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını teröristlikle suçlarken bu soruşturmayı yapmayı unutmuş

“İstifa etmelidir”

Oylar sayılırken Adalet Bakanlığı’nın araştırma başlatması, polislerin seçim kurullarında gezinmeye başlaması, yine İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Büyükçekmece’de görülmesi. Polislerin ev ev dolaşmaya başlaması. Bunların hepsi hem İçişleri Bakanı’nın hem Adalet Bakanı’nın usulsüz olarak ellerini çuvala soktuklarının göstergesidir. İstifa etmelidir. Böyle seçim olmaz, böyle seçim güvenliği olmaz.”

“Kazandığımız seçimleri çaldırmayacağız”

Üsküdar ve Çatalca’da taşıma seçmen tespit ettiklerini ve bu konuda il seçim kuruluna yaptıkları başvurunun reddedildiğini hatırlatan Öztarak, “Şimdi buradan seçimleri iptal ettirmeye dönük bir organizasyon, organize suç çıkarmaya çalışacaksınız. kusura bakmayın bu olmaz. Kazandığımız seçimleri çaldırmayacağız” diye konuştu.

“Bekayı hangi cami avlusunda unuttunuz?”

“Açık söyleyeyim, sizinki elleri iş üzerinde yakalanmış suçluların telaşıdır” diyen Öztrak “Bizler öyle bir kültürden geliyoruz ki, bizim için milletimizin çıkarları, devletimizin bekası, siyasi çıkarlarımızın önünde gelir. Sayın Soylu bu arada beka ne oldu? Hangi cami avlusunda unuttunuz? Nerede bu beka meselesi?” diye sordu.

“Ekrem İmamoğlu 14 bin 347 oyla önde”

Ekrem İmamoğlu’nun 14 bin 347 oyla önde olduğunu söyleyen Öztrak “Herkese de şunu söylemek isterim. İmamoğlu 1 Nisan’da seçimi kazanmıştı, bugünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. Bunu hazmedeceksiniz” dedi.

“Soylu siyasi kimliğini reddetmiş bir insan”

Öztrak konuşmasına şöyle devam etti: “Kendisi atanmış bir memurdur. Kendisi çıkıp diyor ki “benim siyasi bir kariyerim var.” Yani üzülerek ifade ediyorum, kendisi siyasi kimliğini reddetmiş, kaybetmiş bir insan. Tavsiye ediyorum bir dönsün hatırlasın. Bugün kendisini içişleri bakanı yapan kişiye bu partiye geçmeden önce neler söylemiş? İbretlik bir durum.”